Vụ rơi máy bay ở Mỹ: Nhân sự tại trạm kiểm soát không lưu sân bay Reagan 'không bình thường'

Nhân sự tại tháp kiểm soát không lưu của sân bay quốc gia Ronald Reagan "không bình thường so với thời điểm trong ngày và lưu lượng giao thông", theo báo cáo an toàn sơ bộ nội bộ của FAA về vụ tai nạn do tờ New York Times đưa tin.

Nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển kiểm tra xác máy bay trên sông Potomac. Ảnh: GI. Trong vụ tai nạn chết người giữa máy bay phản lực khu vực của hãng American Airlines và một trực thăng hôm thứ Tư 29/1, một nhân viên kiểm soát đã làm việc ở hai vị trí , mặc dù điều đó không được coi là bất thường. Theo báo cáo, nhân viên kiểm soát đang xử lý trực thăng cũng đang hướng dẫn các máy bay đang hạ cánh và khởi hành từ đường băng.

Điều này làm tăng khối lượng công việc cho nhân viên kiểm soát không lưu và có thể làm phức tạp thêm công việc. Một lý do là các nhân viên kiểm soát có thể sử dụng các tần số vô tuyến khác nhau để giao tiếp với các phi công lái máy bay và phi công lái trực thăng. Trong khi nhân viên kiểm soát đang giao tiếp với các phi công lái trực thăng và máy bay phản lực, hai nhóm phi công có thể không nghe thấy nhau.

Đang có nhiều câu hỏi về việc liệu tình trạng thiếu nhân sự hay sự mệt mỏi của các kiểm soát viên không lưu có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay kinh hoàng hôm qua trên bầu trời Washington DC hay không. Cục Hàng không Liên bang từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu và xác định tình trạng mệt mỏi là một yếu tố có thể dẫn đến sai sót. Sau một số vụ va chạm giữa các máy bay được công khai rộng rãi khi đang tuân theo lệnh từ các tháp kiểm soát, FAA đã tuyên bố vào mùa hè năm ngoái rằng họ sẽ tăng thời gian tối thiểu mà các kiểm soát viên được hưởng giữa các ca làm việc bắt đầu từ năm nay. Một thỏa thuận giữa cơ quan này và Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu Quốc gia đã yêu cầu nghỉ 10 giờ giữa các ca làm việc, nghỉ 12 giờ trước và sau ca làm việc nửa đêm và giới hạn các nhiệm vụ làm thêm giờ liên tiếp. Mặc dù vào tháng 9, Giám đốc FAA khi đó là Mike Whitaker cho biết cơ quan này đã đạt được mục tiêu tuyển dụng 1.800 kiểm soát viên vào năm 2024, các giám đốc điều hành hãng hàng không cho biết họ dự kiến vấn đề này sẽ vẫn tiếp diễn. Người ta ước tính rằng Cục Hàng không Liên bang cần thêm 3.000 nhân viên kiểm soát không lưu để đáp ứng nhu cầu của ngành. Vào năm 2024, FAA đã tuyển dụng 1.811 nhân viên kiểm soát không lưu và tuyển dụng 1.500 nhân viên vào năm 2023 nhưng số lượng tuyển dụng ít hơn nhiều do tình trạng hao hụt. Hơn 40 thi thể đã được đưa lên Nhiều nguồn tin có hiểu biết về hoạt động cứu hộ cho CNN biết tính đến cuối chiều thứ năm, đã có hơn 40 thi thể được đưa ra khỏi sông Potomac. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho CNN biết, các hoạt động lặn được thực hiện vào ban ngày do trời sáng, điều kiện trên mặt nước và lực lượng cứu hộ ngày càng tin rằng hầu hết các nạn nhân có thể tiếp cận mà không cần đưa thân máy bay ra khỏi mặt nước đều đã được cứu. Một viên chức an toàn công cộng nói với CNN rằng hiện tại, cảnh sát trưởng cứu hỏa Washington, DC, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, American Airlines và các quan chức khác đang gặp gỡ gia đình các nạn nhân tại một trung tâm hỗ trợ gia đình. Một hộp đen đã được thu hồi Một trong những thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay - được gọi là hộp đen - từ chiếc CRJ 700 gặp nạn đã va chạm với một trực thăng quân sự khi đang tiếp cận Sân bay Quốc gia Reagan đã được trục vớt trên Sông Potomac, văn phòng của Thượng nghị sĩ Washington Maria Cantwell (D) nói với CNN. Hiện vẫn chưa rõ hộp đen nào trong hai hộp đen trên đã được thu hồi.

