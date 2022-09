Vụ sập tường làm 5 người tử vong: Ai phải chịu trách nhiệm?

Sập tường nhà máy đang xây làm 5 người tử vong

Sáng 16/9, một lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm này đã có 5 người tử vong và 6 người bị thương do sập tường nhà máy, đang xây trong khu công nghiệp Nhơn Hòa. Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Tường đổ sập khiến 5 người chết, 6 người bị thường, vụ việc xảy ra tại nhà máy đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà. Ảnh: DT

Bí thư Thị ủy An Nhơn Mai Việt Trung cho biết, ngay sau khi nhận được tin sập tường nhà máy đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, ông đã chỉ đạo Công an thị xã vào cuộc ngay, phối hợp các cơ quan liên quan để bảo vệ, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

"Trước mắt phải nắm bắt rõ ai cấp phép xây dựng, ai giám sát thi công…" - ông Trung nói.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã An Nhơn, Công an phường Nhơn Hòa, Công an xã Nhơn Thọ phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp, Thanh tra lao động, Sở Xây dựng cùng cơ quan pháp y tại bệnh viện tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp y để xử lý, khắc phục vụ tai nạn công trình ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Vụ sập tường làm 5 người tử vong dưới góc độ pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ quá trình thi công có đảm bảo an toàn lao động hay không để có căn cứ giải quyết vụ việc.

Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng nhà xưởng với quy mô diện tích lớn như vậy phải có bản vẽ thiết kế, phải có giấy phép xây dựng, việc thi công phải đảm bảo quy định.

Những người lao động làm việc trên công trường phải có hợp đồng lao động, với những công việc có tính chất nguy hiểm phải có chuyên môn phù hợp, được trang bị thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Theo ông Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ quá trình triển khai thi công có đúng thiết kế, thiết kế có đảm bảo nguyên tắc an toàn hay không.

Đồng thời làm rõ việc đổ tường là do sai phạm của khâu thiết kế, do chất lượng của vật liệu hay do phương pháp thi công không đúng quy định để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đơn vị thi công đã vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả làm 5 người tử vong, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự với chế tài cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù.

Ngoài ra, vị chuyên gia còn cho biết, trong quá trình cơ quan chức năng giải quyết làm rõ nguyên nhân sự việc, đơn vị quản lý, chủ doanh nghiệp này phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người thương tích được cứu chữa kịp thời.

Bên cạnh đó phải hỗ trợ mai táng đối với các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.