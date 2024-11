Tai nạn liên hoàn 3 xe ô tô bẹp dúm trên Quốc lộ 18 gần nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Hình ảnh camera hành trình được chia sẻ trên MXH đã ghi lại một vụ tai nạn liên hoàn khá nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 phút ngày 27/11. Vụ tại nạn xảy ra giữa 3 xe ô tô. Trong đó, chiếc ô tô con bẹp dúm nằm giữa 2 chiếc xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 3 xe ô tô trên quốc lộ 18 ngày 27/11. Ảnh MXH

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải và biến dạng hoàn toàn. Tai nạn xảy ra sát dải phân cách đường. Hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể.

Vụ việc xảy ra khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Tại các bài chia sẻ, rất nhiều bạn đọc thể hiện sự tiếc nuối, chia buồn với vụ tai nạn và mong không có hậu quả đáng tiếc nào về người xảy ra.

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa thống kê cho biết, tháng 11/2024 (tính từ ngày 15/10/2024 đến ngày 14/11/2024), toàn quốc xảy ra 1.980 vụ tai nạn giao thông, làm 965 người tử vong và làm bị thương 1.418 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 giảm 171 vụ (7,95%), giảm 15 người tử vong (1,53%), giảm 231 người bị thương (14,01%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.968 vụ, làm 955 người tử vong, bị thương 1.417 người, giảm 175 vụ (8,17%), giảm 19 người tử vong (1,95%), giảm 232 người bị thương (14,07%) so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 10 vụ, làm tử vong 8 người, bị thương 1 người, tăng 6 vụ (150%), tăng 4 người tử vong (100%), tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm tử vong 2 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (50%), số người tử vong không thay đổi (2/2), số người bị thương không thay đổi (0/0) so với cùng kỳ năm 2023. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Gần đây có nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vào ngày 28/10, một vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô và 3 xe máy tại Km 18+200 thuộc thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, trong đó, một xe ben và 1 xe bồn va chạm trực tiếp với nhau khiến tài xế hai xe này bị mắc kẹt trong cabin và tử vong.

Hay vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe ben và nhiều ôtô, xe máy tại khu vực dừng chờ đèn đỏ giao lộ thuộc đường ĐT 746 đoạn qua phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên (Bình Dương) trưa 4/11, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Một số hình ảnh khác của vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 18 trưa ngày 27/11: