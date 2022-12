Vua bóng đá Pele: Người truyền cảm hứng bất tận

Pele: Ước mơ làm phi công đến huyền thoại bóng đá

Thoạt tiên, mơ ước của Pele không phải là trở thành cầu thủ bóng đá. Ông tên thật là Edson Arantes do Nascimiento. Dù bố của ông là Dondinho, là 1 cầu thủ bóng đá chơi cho 1 số CLB nhỏ, nhưng mơ ước thời thơ ấu của Pele lại là trở thành phi công, để được bay cao trên bầu trời rộng mở.

Nhưng ước mơ trở thành phi công thời thơ ấu của Pele đã bị dập tắt bởi một sự cố đáng tiếc. Một chiếc máy bay bị rơi ở gần nhà ông khiến phi công và toàn bộ hành khách trên máy bay thiệt mạng. Cậu bé Pele đến bệnh viện để xem khám nghiệm tử thi và khi nhìn thấy xác của viên phi công. Từ lúc đó, cậu đã quyết định rằng sẽ không theo đuổi giấc mơ làm phi công nữa. Thật may mắn cho bóng đá thế giới khi Pele… thay đổi giấc mơ.

Quyết định trở thành cầu thủ bóng đá đã khiến Pele trở nên vĩ đại. Anh: Eurosport

Biệt danh ban đầu của Edson Arantes do Nascimiento cũng không phải là Pele. Biệt danh đầu tiên của ông là Dico, có nghĩa là "con trai của 1 chiến binh". Gia đình gọi ông bằng tên này bởi vì cha của ông, Dondinho được nhiều người coi như một chiến binh trên sân cỏ. Bố của Pele vốn là một cầu thủ dũng cảm.

Nhưng ở trường, các bạn gọi ông là Pele, có cách phát âm gần giống với 1 từ không hay, và Pele rất không thích biệt danh này. Ông rất tức giận mỗi khi bạn bè dùng biệt danh này để gọi ông.

Cómột lần, dù bản tính hiền hòa, nhưng do quá tức giận vì bị gọi là Pele, ông đã đấm một bạn cùng lớp và bị đình chỉ học 2 ngày. Thực tế, phản ứng quyết liệt này đã không mang lại hiệu quả như ông mong muốn. Những đứa trẻ khác càng gọi ông là Pele nhiều hơn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Pele nói: "Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi được gọi là gì không phụ thuộc vào tôi. Bây giờ tôi yêu cái tên này, nhưng hồi đó nó khiến tôi rất khó chịu".

Thực ra, sau này Pele cũng không phải ngẫu nhiên nhận ra mình yêu cái tên được cả thế giới biết đến. Một nhà thần học đã phát hiện ra và nói cho Pele biết rằng, trong tiếng Do Thái, Pele có nghĩa là phép màu, nó có trong Kinh thánh. Kể từ đó, ông mới yêu mến biệt danh Pele của mình.

Tấm gương về trách nhiệm sống

Khi bắt đầu chơi bóng đá, người huấn luyện viên chuyên nghiệp đầu tiên của Pele chính là cha ông. Dondinho đã dạy Pele cách chuyền bóng chính xác, nghệ thuật rê bóng, cài người và thay đổi tốc độ nhanh chóng để vượt qua các hậu vệ. Và mặc dù ước mơ trở thành phi công để được bay trên trời cao không thành hiện thực, nhưng với trái bóng, ông cũng đã bay cao trên bầu trời của thế giới bóng đá.

Dù thành tích thi đấu và danh hiệu trong bóng đá Dondinho không đáng kể gì so với con trai là Pele, nhưng ông có 1 kỷ lục mà Pele luôn khao khát đánh bại nhưng không bao giờ có thể đạt được trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là Dondinho đã từng ghi 5 bàn thắng bằng đầu trong một trận đấu. Đây vẫn là một kỷ lục thế giới không chính thức và một kỳ tích mà chính Pele cũng khó tin. Khi được hỏi về kỷ lục này, Pele nói: "Chỉ có Chúa mới có thể giải thích cách bố tôi làm điều đó".

Là thiên tài bóng đá, Pele từng 3 lần đoạt chức vô địch World Cup với tư cách cầu thủ. Ảnh: SPORT

Không chỉ dành nhiều thời gian cho con trai, sau khi giải nghệ, Dondinho nhận một công việc vất vả và được đánh giá thấp, đó là công việc dọn dẹp ở bệnh viện, nơi ông có thể kiếm thêm tiền để hỗ trợ cho sự nghiệp bóng đá của con trai mình, trong bối cảnh nghề cầu thủ khi đó có thu nhập rất thấp. Hơn cả các kỹ năng bóng đá, Pelé đã học cách trở thành một người đàn ông thực thụ, một người sống có trách nhiệm từ cha của mình.

Sau khi không còn đá bóng nữa, Pele đã thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách nhận làm đại sứ của Liên hợp quốc về sinh thái và môi trường. Ông muốn dùng danh tiếng của mình để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Pele luôn thừa nhận tài năng thiên bẩm của Maradona, người được thế giới bóng đá đem ra để so sánh với ông. Nhưng là 1 người sống trách nhiệm, ông không đánh giá cao Maradona về khía cạnh trách nhiệm với cuộc sống.

Pele qua đời để lại niềm thương tiếc lớn lao với người hâm mộ. Ảnh: SPORT

Năm 2010, trả lời phỏng vấn, ông nhận xét về cầu thủ người Argentina như sau: "Anh ấy không phải là một tấm gương tốt cho giới trẻ. Anh ấy có món quà do Chúa ban tặng là có thể chơi bóng và đó là lý do tại sao anh ấy may mắn".

Cả Pelé và Maradona đều là niềm cảm hứng cho giới trẻ yêu thích bóng đá trên thể giới theo đuổi đam mê của mình, nhưng chỉ có Pelé mới thực sự là tấm gương về 1 người đàn ông thực thụ, một tấm gương về sự trách nhiệm trong cuộc sống, tấm gương về một ngôi sao quan tâm tới ảnh hưởng của mình tác động thế nào tới thế giới.