“Vua lì đòn Malaysia” vừa đánh vừa cười, Nguyễn Trần Duy Nhất cho... nhập viện.

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Trần Duy Nhất, có lẽ là màn ra mắt ONE Championship™ (ONE) bằng trạn đấu với tay đấm từ Malaysia Azwan Che Wil tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Đây là trận đấu thuộc hệ thống ONE Flyweight Muay Thai.

Azwan Che Wil là tay đấm nổi tiếng tại Malaysia, có biệt danh là "Vua lì đòn" và tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với Nguyễn Trần Duy Nhất...

Nguyễn Trần Duy Nhất ra mắt ONE Championship bằng trận đấu với Azwan Che Wil.

Ngay sau tiếng chuông khai cuộc, cả Nguyễn Trần Duy Nhất và Azwan Che Wil đều đẩy cao tốc độ trận đấu, đồng thời liên tiếp cống hiến những pha đổi đòn khiến khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ thích thú. Một cú đá cao chính xác từ Nguyễn Trần Duy Nhất và hàng loạt đòn chỏ theo sau khiến Azwan Che Wil choáng váng, liên tiếp là những pha quét trụ chính xác đến từ võ sĩ Việt Nam. Hiệp đấu đầu tiên với lợi thế hoàn toàn nghiêng về Nguyễn Trần Duy Nhất.

Nguyễn Trần Duy Nhất thể hiện sự vượt trội trước Azwan Che Wil.

Bước sang hiệp 2, 2 cú đá trượt qua đầu từ cả Nguyễn Trần Duy Nhất và Azwan Che Will. Một cú đá chính xác từ Nguyễn Trần Duy Nhất khiến Azwan Che Will gục ngay tại chỗ, rất may tay đấm trẻ người Malaysia vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Không tạo quá nhiều áp lực nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn là người tận dụng những cơ hội ra đòn chính xác hơn trong hiệp đấu này. Kết thúc hiệp 2 với một pha ép sân triệt để từ đại diện của Việt Nam.

Bước vào hiệp 3, tốc độ trận đấu không được đẩy lên quá cao như 2 hiệp đầu tiên, nhưng kinh nghiệm vẫn giúp Nguyễn Trần Duy Nhất vượt lên. Một cú đấm chính xác khi trận đấu còn chưa đầy 30 giây từ Nguyễn Trần Duy Nhất đã khiến Azwan Che Wil gục xuống sàn đấu. Trọng tài phải cho dừng trận đấu tức thì trong tiếng hò reo của NHM Việt Nam. Võ sĩ người Malaysia sau đó phải rời sân bằng cáng và đi thẳng tới bệnh viện, còn phần thắng đương nhiên thuộc về Nguyễn Trần Duy Nhất.

Nguyễn Trần Duy Nhất giành chiến thắng thuyết phục trước Azwan Che Wil.

Sau trận đấu, không chỉ báo chí Việt Nam, mà rất nhiều tờ báo tại châu Á lẫn những người yêu võ thuật đều phấn khích trước màn trình diễn của Nguyễn Trần Duy Nhất. Họ tin rằng, võ sĩ sinh năm 1989 sẽ là một thách thức thực sự tại ONE Championship trong tương lai gần. Thực tế, sau đó, Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục có một chiến thắng vang dội nữa tại giải đấu này trước võ sĩ người Nhật Bản Yuta Watanabe.

"Vua lì đòn Malaysia" vừa đánh vừa cười, Nguyễn Trần Duy Nhất cho... nhập viện

