“Vua thép” Hòa Phát lãi 3.785 tỷ trong quý 3, cao nhất trong lịch sử

Thép Hòa Phát đang chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường (Ảnh: IT)

Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 98% kế hoạch năm.



Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2020 đã vượt mức thực hiện năm 2019, cao nhất từ trước tới nay.

Theo giải thích của "vua thép" Hòa Phát, kết quả trên là nhờ hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh, trong đó sắt thép và nông nghiệp đóng góp lớn nhất. Cụ thể, tháng 9/2020, tháng đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát đã chính thức vượt lên dẫn đầu về sản lượng sản xuất thép thô với 575.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay, tăng 19% so với tháng 8/2020 và gần gấp đôi so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đã vượt 4 triệu tấn thép thô, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng thành phẩm đạt gần 2,5 triệu tấn, còn lại là phôi thép, thép cuộn cán nóng (HRC). Thị phần thép Hòa Phát tiếp tục vượt trội ở vị trí dẫn đầu với 32,6%. Bên cạnh dẫn đầu thị trường trong nước, thép Hòa Phát đã xuất hơn 370.000 tấn, tăng 95% so với cùng kỳ. Tổng khối lượng phôi thép đã xuất kho cho khách hàng trong và ngoài nước sau 9 tháng đạt 1,25 triệu tấn.

Sản lượng tiêu thụ ống thép và tôn mạ của Tập đoàn vẫn tăng trưởng khá dù phải đối mặt không ít khó khăn do dịch Covid-19. Sau 9 tháng, sản phẩm ống thép đạt gần 570.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tôn Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng tới 150% so với cùng kỳ.

Trong thời gian qua, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, đóng góp khoảng 12% doanh thu và 15% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Mỗi ngày Hòa Phát cung cấp 550.000 quả trứng gà sạch ra thị trường (Ảnh: IT)

Một thông tin khá thú vị được "vua thép" Hòa Phát công bố trên website của mình, đó là từ đầu tháng 10, sản lượng trứng của Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát (một trong 5 thành viên của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát thuộc Tập đoàn Hòa Phát), đã tăng lên trên 22,2% so với cùng kỳ. Cụ thể, mỗi ngày Hòa Phát cung cấp 550.000 quả trứng gà sạch ra thị trường, giữ vững thị phần số 1 về sản lượng cung cấp trứng gà khu vực phía Bắc.

Bên cạnh đó, để có nguồn con giống chất lượng, ổn định, từ năm 2017 đến nay, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát đã nhập 7 lô gà giống bố mẹ từ Anh. Riêng trong năm 2020, công ty đã nhập 2 lô vào cuối tháng 3 và đầu tháng 10.



Ngoài bán sỉ trứng cho các đại lý lớn của Hà Nội, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, công ty này đang có kế hoạch đưa trứng gà Hòa Phát vào hệ thống siêu thị của Hà Nội như Vinmart, BigC, Circle K, BRG… Mục tiêu trong thời gian tới của Hòa Phát là nuôi 1,2 triệu gà đẻ trứng, sản xuất 300 triệu quả trứng/năm.

Các lĩnh vực công nghiệp khác và bất động sản cũng có những đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn.

Chẳng hạn, Nội thất Hòa Phát đánh dấu 25 năm phát triển với hàng loạt dự án sản phẩm văn phòng và gia đình cao cấp. Hoặc, Điện lạnh Hòa Phát cũng ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2020 sau 9 tháng.

Được biết, năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu 86.000 tỷ đồng doanh thu và 9.000 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPG sau khi chạm đáy 12.480 đồng/CP vào ngày 30/3, đến nay đã có đà tăng ấn tượng. Tại phiên giao dịch ngày 14/10, HPG hiện đang giao dịch tại mức giá 27.850 đồng/CP (tăng hơn 123%).