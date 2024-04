Vượt 7 lần trượt phỏng vấn, nữ sinh chiến thắng học bổng danh giá bằng tinh thần giống như "cưa đổ crush"

Niềm đam mê mãnh liệt với Marketing

Bằng Linh bật mí về cơ duyên đưa cô nàng đến với niềm đam mê lĩnh vực Marketing. Theo đó, niềm đam mê ấy được nhen nhóm từ những năm tháng học cấp 3, khi Linh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và đảm nhận vị trí thành viên phụ trách Ban Truyền thông - Marketing. Ban đầu, nhiệm vụ của Linh chỉ là giúp tăng độ nhận diện cho các sự kiện và dự án đến với học sinh. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch truyền thông, dù chỉ trong phạm vi câu lạc bộ học sinh, Linh đã nhận ra bản thân thực sự yêu thích tính sáng tạo và sự linh hoạt đổi mới - những yếu tố mà lĩnh vực Marketing có thể giúp cô nàng phát triển và trau dồi thêm.

Năm 2023 là một năm đầy ắp những trải nghiệm quý giá của nữ sinh 2K4. Với mong muốn học hỏi và trau dồi kiến thức, cô nàng đã tham gia 3 cuộc thi Marketing dành cho sinh viên và thử sức với vai trò thực tập sinh Marketing tại 3 doanh nghiệp khác nhau. Nhận thức được tính cạnh tranh cao trong ngành, Linh luôn ý thức được tầm quan trọng của việc tự tạo cơ hội và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân: “Tính cạnh tranh trong ngành này rất cao, nên một người mới như mình cần tự tạo cơ hội cho bản thân và trau dồi thêm rất nhiều”.

"Cứ đi rồi sẽ đến": Kim chỉ nam chinh phục học bổng danh giá

Với Bằng Linh, hành trình chinh phục học bổng MOU tựa một “cuộc phiêu lưu” đầy ắp những trải nghiệm, giúp nữ sinh trưởng thành từng ngày. Câu nói "Cứ đi rồi sẽ đến, vấp thì đứng dậy đi tiếp" là kim chỉ nam dẫn dắt cô nàng xuyên suốt quá trình xây dựng hồ sơ, thể hiện tinh thần kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc.

Ban đầu, nữ sinh cảm thấy bản thân không có nhiều kinh nghiệm để khai thác vì bắt đầu tham gia hoạt động ngoại khóa khá muộn. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, Linh chọn nhìn nhận đây là điểm độc đáo của bản thân và biến nó thành câu chuyện truyền cảm hứng trong bài luận cá nhân. Cô nàng chia sẻ rằng không phải ai cũng đã từng có trải nghiệm như mình: bắt đầu hoạt động ngoại khóa khá muộn và trải qua 7 lần trượt phỏng vấn các dự án, nhưng chính tinh thần "cứ đi rồi sẽ đến" đã giúp Linh vượt qua mọi thử thách và chinh phục học bổng danh giá: “Mình đã gửi gắm tinh thần "cứ đi rồi sẽ đến" vào hồ sơ cá nhân để gắn liền với khẩu hiệu Ignite your passion (tạm dịch: Thắp lửa niềm đam mê của bạn) của BUV ”.

Linh ví von hành trình chinh phục học bổng như "hành trình cưa đổ crush": “Càng kiên trì và chân thành, bạn càng có cơ hội thành công”. Chính vì vậy, nữ sinh đã dành nhiều tháng để tìm kiếm chân giá trị của bản thân, điều khiến cô gái nhỏ bé khác biệt với các ứng viên khác. Tuy nhiên, đến sát hạn nộp hồ sơ, Linh vẫn loay hoay với bài luận học bổng của mình. Linh đã phải viết tới 10 bản nháp và dàn ý khác nhau nhưng vẫn chưa ưng ý. Trong 2 tuần cuối cùng, cô nàng dồn hết sức hoàn thiện hồ sơ, thậm chí thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bài luận: “Lúc đó mình cũng đang vướng lịch thi ở trường, nên xuyên suốt 14 ngày mình luôn tự trấn an và động viên bản thân "hãy vững bước đi tiếp, sắp đến đích rồi". Áp lực thì có, nhưng bất lực thì không, mình luôn hãnh diện khi nhìn lại hành trình xây dựng hồ sơ học bổng BUV”, Linh trải lòng.

“Khát vọng truyền cảm hứng trước khi ta rời xa thế giới”

Khi bước chân lên Đại học, môi trường năng động của BUV khiến Bằng Linh không cho phép bản thân mình chững lại mà luôn phải vận động, chịu khó tìm tòi, trải nghiệm và thử thách bản thân ở những khía cạnh mới. Cô nàng chọn con đường tham gia các hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng mềm và mở rộng mối quan hệ. Với Linh, "một ngôi trường tốt là yếu tố quan trọng, nhưng cách chúng ta nhìn nhận cơ hội và tạo dựng mối quan hệ cũng không kém." Nữ sinh genZ quan niệm chỉ học tập trên sách vở là không đủ, cần phải trải nghiệm thực tế để phát triển toàn diện.

Đặc biệt, khoảng thời gian học cấp 3 online do đại dịch Covid-19 càng khiến Linh trân trọng những hoạt động ngoại khóa: “Thời gian học cấp 3 của mình hầu hết phải học online do đại dịch Covid 19, vậy nên tham gia hoạt động ngoại khóa đã giúp khoảng thời gian ở nhà của mình trở nên hữu ích và năng động hơn”, cô nàng genZ chia sẻ.

Linh luôn tích cực trau dồi bản thân bằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Hiện tại, Linh đang đảm nhiệm vị trí Phó Ban tổ chức Z Marketer - một cuộc thi Marketing dành cho sinh viên toàn quốc. “Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi quy mô toàn quốc dưới vai trò là Ban tổ chức cũng là một trải nghiệm học hỏi rất mới đối với mình”.

Nhắc đến những dự án để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình sinh viên của Bằng Linh, không thể không nhắc đến Soft Skills Development Training (SSDT). Hai năm đồng hành với dự án, từ vị trí cộng tác viên đến chủ tịch, Linh đã có cơ hội kết nối với hàng trăm bạn học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, cùng nhau kiến tạo nên những chuỗi sự kiện và workshop phát triển kỹ năng mềm đầy ý nghĩa.

Đặc biệt, giai đoạn Linh đảm nhiệm vị trí chủ tịch dự án cũng chính là thời điểm cô học lớp 12 - giai đoạn thi cử căng thẳng nhất. Tuy gặp gỡ nhau chỉ qua màn hình online, các thành viên SSDT luôn sát cánh, tiếp thêm sức mạnh cho nhau bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự hỗ trợ nhiệt tình. Nhờ đó, Linh đã thành công trong việc kết nối với các chuyên gia, triển khai 3 chương trình phát triển kỹ năng mềm dành cho học sinh, đặc biệt là những bạn ở địa phương khó khăn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với việc phát triển kỹ năng mềm.

" Aspire to inspire before you expire” (tạm dịch: Khát vọng truyền cảm hứng trước khi ta rời xa thế giới) - đó là lời nhắn nhủ mà Bằng Linh muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đồng trang lứa cũng như chính bản thân mình.

“Là thế hệ Z, chúng ta sở hữu tiềm năng to lớn và dồi dào năng lượng. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tận dụng thời gian quý báu của tuổi trẻ để tạo dựng những thành quả ý nghĩa”, cô nàng 2K4 bày tỏ.

Nữ sinh genZ tin rằng, mỗi thay đổi tích cực, dù là nhỏ nhất, đều có thể lan tỏa nguồn cảm hứng đến mọi người xung quanh. Giống như trong lĩnh vực Marketing, mỗi chiến dịch, mỗi sản phẩm hay dịch vụ được tạo ra không chỉ mang lại giá trị kinh doanh mà còn có thể truyền cảm hứng và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong thời gian sắp tới, Bằng Linh có kế hoạch sẽ tham gia một số cuộc thi về kinh doanh và khởi nghiệp. “Đây là một lĩnh vực sẽ đem lại nhiều kiến thức và cơ hội cho các bạn trẻ như mình, nhất là khi thương mại điện tử ngày càng phát triển”, Linh cho biết thêm.