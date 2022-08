Vượt Hà Nội FC, HAGL dẫn đầu V.League 2022 về... phòng ngự

V.League 2022 đã trôi qua được 10 vòng đấu và cục diện ở cuộc đua vô địch đã phần nào được hình thành. Hà Nội FC chễm chệ ở ngôi đầu với 20 điểm, bỏ cách các đối thủ xếp sau như SLNA, HAGL và SHB Đà Nẵng tới 4 điểm. Dù vậy, mùa giải năm nay vẫn còn rất dài và đội bóng có thể bước lên ngôi vương vẫn là ẩn số.

Dù chỉ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng song HAGL vẫn khiến tất cả phải nể phục. Ở hạng mục dành cho đội bóng sở hữu hàng thủ vững chắc nhất, HAGL đã được xướng tên. Đội bóng phố Núi mới chỉ nhận 6 bàn thua sau 9 trận đấu, ít hơn Hà Nội FC, Viettel và Thanh Hóa đúng 1 bàn.

Bộ khung hàng thủ từng là mạnh nhất của HAGL.

Điểm trùng hợp là V.League đã đá tới vòng 10, nhưng 4 đội bóng này mới thi đấu 9 trận. Sự chênh lệch 1 bàn thua là không nhiều, nhưng nhìn vào sự xáo trộn nơi hàng thủ của HAGL kể từ đầu giải, người hâm mộ càng thêm thán phục những gì mà thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đạt được.

Vòng đấu đầu tiên, HAGL đá với bộ 3 trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn - Mauricio - Nguyễn Văn Việt do Kim Dong Su chấn thương. Tới vòng 2, Hữu Tuấn nhiễm Covid-19, HLV Kiatisak buộc phải bố trí Lê Đức Lương - Mauricio - Văn Việt nơi hàng phòng ngự.

Vòng 3, Kim Dong-su trở lại còn Văn Việt - Đức Lương tiếp tục được tin tưởng. Phải tới vòng 4 khi đối đầu Viettel, HAGL mới có được bộ khung ưng ý nhất ở hàng thủ với Kim Dong Su - Hữu Tuấn - Mauricio. Dù vậy, điều này chỉ duy trì vỏn vẹn 1 vòng đấu bởi Kim Dong Su phải trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hữu Tuấn và Mauricio là 2 cầu thủ chắc suất.

Sang vòng 5, HAGL đá với bộ 3 Hữu Tuấn - Mauricio - Văn Việt. 3 vòng đấu liên tiếp là vòng 6, 7 và 8, HLV Kiatisak quyết định trao cơ hội cho Văn Sơn thay thế Văn Việt, còn Hữu Tuấn và Mauricio vẫn chắc suất.

Ở vòng 9 - vòng đấu gần nhất, HAGL được phép đăng kí ngoại binh mới là An Sae-hee. Văn Thanh bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng nên Văn Sơn trám vào lỗ hổng bên hành lang cánh phải, nhường lại vị trí trung vệ cho An Sae-hee.



Có thể thấy, HLV Kiatisak liên tục phải hoán đổi những nhân tố nơi hàng phòng ngự vì nhiều lý do. Thế nhưng, HAGL vẫn đảm bảo sự vững chắc nơi hàng phòng ngự và hạn chế tối đa bàn thua.