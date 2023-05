Vượt qua Newcastle, Arsenal kiên trì bám đuổi Man City

Màn so tài giữa đội đứng thứ 3 và thứ 2 tại Premier League diễn ra gay cấn với phần thắng thuộc về Arsenal. Bàn thắng của Martin Odegaard cùng pha phản lưới của Fabian Schar giúp "Pháo thủ" kéo sập pháo đài St James' Park. Arsenal chỉ kém Man City một điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Odegaard đánh dấu mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp với pha lập công thứ 15. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Arsenal có 2 cầu thủ cùng ghi 15 bàn trở lên trong một mùa giải, đó là Odegaard và Gabriel Martinelli (cùng 15 bàn). Newcastle nhập cuộc đầy hưng phấn trên sân nhà và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Arsenal mới là đội mở tỷ số sau cú sút xa đẹp mắt của Odegaard ở phút 14. Đến phút 71, CĐV chủ nhà chết lặng khi thấy Schar phản lưới sau nỗ lực cản đường căng ngang của Martinelli. Newcastle chỉ còn biết tự trách khi đã không tận dụng được cơ hội ở những khoảng thời gian dồn ép được đối thủ về sâu phần sân đối diện. "Chích chòe" cũng có ngày thi đấu kém may mắn khi bị cột và xà từ chối hai bàn thắng, lần lượt sau pha dứt điểm của Jacob Murphy hay Alexandre Isak. Thậm chí, chủ nhà còn bị VAR từ chối quả phạt đền. Trận đấu còn liên tục bị gián đoạn bởi những tình huống lời qua tiếng lại giữa cầu thủ đôi bên. Trên khán đài, lực lượng an ninh cũng phải làm việc hết công suất mới ngăn chặn được nguy cơ ẩu đả giữa hai nhóm CĐV. Newcastle thua trận thứ 2 trong 5 vòng gần nhất. Trong phần còn lại của mùa giải, CLB vùng Đông Bắc nước Anh vẫn còn phải chạm trán nhiều đối thủ khó chịu như Brighton, Chelsea.

