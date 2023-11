Website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc: Bộ TT&TT lý giải nguyên nhân

Trong cuộc Họp báo thường kỳ tháng 11/2023, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề của lĩnh vực quản lý. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm vấn đề liên quan đến website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc, tác hại khi trẻ em sử dụng hiện thoại hay các ứng dụng AI tạo ảnh...

Vì sao website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc?

Trước đó, theo công bố kết quả rà soát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), trong tháng 9/2023, 18 tỉnh, thành phố và 10 bộ, ngành còn tồn tại 67 website cơ quan nhà nước có tên miền ".gov.vn" bị lợi dụng chèn nội dung quảng cáo không phù hợp. Cụ thể, nhiều website bị lợi dụng đăng tải, chuyển hướng, liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như game bài, cờ bạc…

Đại diện Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT đưa ra các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh Khải Phạm.

Lý giải vì sao website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc, game bài tại Họp báo thường kỳ, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, việc này là không mong muốn và do một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên.

Đầu tiên, các hacker lợi dụng lỗ hổng trên các máy chủ của website để tiến hành chèn các quảng cáo game bài, cờ bạc để hiển thị trên các trang web của cơ quan nhà nước.

Thứ hai, trang website cũng cho phép sử dụng các tính năng tự động như đặt câu hỏi, đẩy file lên nên các đối tượng đã lợi dụng để chèn đường link lên.

Thứ ba, khi Cục an toàn thông tin cảnh báo đến các đơn vị địa phương, nhưng chưa khắc phục được bởi ở địa phương hạn chế về nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin và chưa đủ năng lực, kỹ thuật để xử lý.

Theo đại diện Cục an toàn thông tin, hiện nay vẫn chưa được khắc phục bởi lỗ hổng luôn tồn tại trên các hệ thống công nghệ thông tin, do đó cần phải rà soát thường xuyên để phát hiện, khắc phục sớm nhất giảm thiểu thiệt hại.

Trước thực trạng nhiều website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc, game bài, trong thời gian tới, Cục an toàn thông tin sẽ triển khai một số giải pháp.

Cục an toàn thông sẽ sẽ chủ động rà soát sớm, phát hiện những website bị gắn link để cơ quan chức năng có thể sớm gỡ bỏ. Đồng thời, đưa ra cảnh báo sớm về an toàn thông tin trên các website cơ quan nhà nước, song song với việc triển khai các chiến dịch định kỳ làm sạch mã độc.

Giải pháp giúp trẻ em an toàn trên không gian mạng

Cần trang bị kiến thức khi cho trẻ em tham gia không gian mạng. Ảnh Khải Phạm.

Cũng trong cuộc Họp báo thường kỳ tháng 11, Cục an toàn thông tin đã nhận định những rủi ro mà trẻ em sẽ phải đối mặt khi tham gia không gian mạng từ những công cụ AI phổ biến hiện nay. Trẻ em là đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào những thử thách độc hại trên mạng xã hội.

Từ đó, các bậc phụ huynh khi cho con em mình tham gia sử dụng các thiết bị thông minh để tham gia môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng AI cần tuân thủ "nguyên tắc 4T"gồm: tuân thủ, thông minh, thận trọng và tử tế.

Theo đại diện Cục an toàn thông tin, trước hết cần tuân thủ các quy tắc, biện pháp đảm bảo an toàn, thiết lập các biện pháp bảo mật do nhà cung cấp nền tảng đưa ra.

Khi tham gia không gian mạng, luôn trang bị những kiến thức cơ bản cho chính phụ huynh và cho con em. Đồng thời, luôn thận trọng với bất cứ thông tin nào trên không gian mạng và cư xử thông minh, tuân thủ các nguyên tác khi tham gia vào không gian mạng.

Bên cạnh đó, khi cho trẻ em tham gia cần phải tuân thủ, sử dụng các công cục chọn lọc thông tin của các nhà cung cấp như Safe Gate Family, Bkav Safe Kid, Mobile Guard for Kid, Cyberpurify Kid… hay ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ khác được phát triển riêng cho trẻ em.