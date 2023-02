Xác định 2 đội bóng vào chung kết Cúp Quốc gia Nữ 2023

Trận đấu bán kết còn lại là màn đối đầu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Không bất ngờ khi Than KSVN là đội bóng chiếm ưu thế trên sân nhờ sức trẻ và kĩ thuật của dàn cầu thủ chất lượng hơn. Dù vậy, hiệp 1 là quãng thời gia mà Than KSVN không tận dụng tốt cơ hội mình có được. Họ bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng dù chiếm ưu thế trên sân.