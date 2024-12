Xác định được tài xế lái xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trịnh Thu H. (35 tuổi, trú tại đường Bế Văn Đàn, phường B'Lao, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết: Clip: Kinh hãi ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Liên Khương – Prenn trong đêm.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Trịnh Thu H. vì lỗi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 29/11, tại Km 219+200, Quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, nhân viên Trạm thu phí Định An phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 49A-346.77 di chuyển ngược chiều trên cao tốc Liên Khương – Prenn theo hướng TP.Đà Lạt đi Đức Trọng.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh và xác định người điều khiển xe là Trịnh Thu H. Sau đó, tài xế Trịnh Thu H. được mời làm việc.

Hình ảnh tài xế Trịnh Thu H. điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn được camera giám sát đặt trên cao tốc Liên Khương – Prenn ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tài xế Trịnh Thu H. cho biết, do thiếu chú ý quan sát nên đã đi vào phần đường ngược chiều trên cao tốc. Rất may, tại thời điểm vi phạm, trời tối, lưu lượng xe lưu thông ít nên đã không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Quá trình làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế H. ký cam kết, không tái phạm.