Xe tăng Nga sẽ tiến vào thủ đô Ukraine chỉ sau chưa đầy một ngày?

Xe tăng Nga. Ảnh Sputnik

Tạp chí Mỹ nhấn mạnh rằng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc mà NATO mở rộng về phía đông là lỗi sai, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay. Theo quan điểm của các tác giả, hoạt động chiến sự là khả năng có thể xảy ra nếu như Liên minh Bắc Đại Tây Dương cứ cố gắng đưa Ukraina vào thành phần tổ chức này.



"Nếu xảy ra xung đột quân sự, chỉ sau chưa đầy một ngày xe tăng Nga sẽ tiến vào Kiev", ấn phẩm đánh giá.

Tạp chí lưu ý rằng đối với Nga thì việc bắt đầu hoạt động chiến sự "không kèm theo rủi ro đặc biệt gì cả về quân sự, chính trị hay kinh tế".

Quân đội Nga mạnh vượt trội so với lực lượng vũ trang của Ukraine, còn Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói thẳng thừng tuyên bố rằng NATO sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột quân sự tiềm ẩn giữa Moscow và Kiev, tạp chí Mỹ nhắc nhở. Mà thậm chí cả khi nhà lãnh đạo Mỹ thay đổi quyết định của ông thì các nước trong khối liên minh vốn đã suy giảm tiềm năng quân sự sẽ không thể đủ sức đối chọi với quân Nga, The American Thinker bình luận.

Tạp chí Mỹ khẳng định rằng hậu quả chính trị sẽ chỉ giới hạn ở mức lên án mà phương Tây không thể đưa ra động thái kinh tế đáng kể nào để chống trả Nga

"Trên bình diện kinh tế, các nước dân chủ khó lòng ủng hộ biện pháp trừng phạt mới để chống Nga. Hẳn là họ sẽ không tán thành ý tưởng này, bởi những hạn chế mới chắc chắn chỉ làm cho thực trạng kinh tế suy thoái hiện tại do tác động từ đại dịch coronavirus sẽ càng trầm trọng hơn và gây ra cuộc khủng hoảng như cú đòn giáng vào nền kinh tế của chính các nước đó", tạp chí kết luận.

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây liên tục đăng tải tuyên bố của các chính trị gia về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine vì có hiện tượng tập trung binh sĩ ở vùng biên giới của hai nước. Nga nhấn mạnh rằng các thông báo về "cuộc xâm lược của Nga" đơn thuần chỉ là cái cớ để NATO mở rộng lực lượng ở khu vực ven biên.