Xem cảnh bắn súng, đánh võ, khói lửa đùng đùng trước Ngọ Môn, Huế

Cảnh bắn súng, chống khủng bố tại Hội thi Công an Nhân dân khu vực phía Nam 2022.

Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - Khu vực phía Nam, năm 2022 diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6/7 với sự tham gia của 16 đoàn gồm trường Đại học CSND và Công an các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk-Lắk, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế với gần 1.500 vận động viên. Ngoài ra còn có 600 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thi.

Khai mạc Hội thao CAND khu vực phía Nam

Lễ khai mạc diễn ra vào 7h30, ngày 4/7 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP.Huế). Sau lễ khai mạc là phần duyệt đội ngũ của 16 đội tuyển; khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và đội ngũ tân binh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp đến là khối mô tô và khối kỵ binh sẽ di chuyển ra Ngọ Môn và biểu diễn trên các trục đường từ đường Lê Duẩn, các cầu Trường Tiền, Phú Xuân…

Ngoài ra, còn có các màn biểu diễn khác như đồng diễn, phân thế bài Mai hoa quyền, biểu diễn khí công, công phá. Những màn biểu diễn khí công như đi trên thủy tinh, dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô, thả dao cắm vào bụng, dùng mắt đẩy cong thanh sắt. Tại Hội thi, có cả phần bắn đạn súng tại quảng trường Ngọ Môn..biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu.