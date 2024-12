Xem Táo Quân mà thiếu Nam Tào của NSND Xuân Bắc giống như Tết thiếu bánh chưng

Độc giả phấn khích khi biết NSND Xuân Bắc xin được tham gia Táo Quân 2025

Thông tin Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, món "đặc sản tinh thần" không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Nguyên đán sẽ trở lại với sự tham gia của dàn nghệ sĩ quen thuộc khiến nhiều khán giả vô cùng háo hức. Rất nhiều độc giả đã để lại bình luận bày tỏ cảm xúc của mình trong các bài viết về chương trình Táo Quân 2025 trên báo Dân Việt.

Nhiều độc giả của báo Dân Việt rất mong muốn dàn nghệ sĩ Táo Quân quay trở lại. Ảnh: VFC

Dựa vào bình luận của độc giả có thể thấy, nhiều người vẫn rất yêu thích các nghệ sĩ từng làm nên "linh hồn" của Táo Quân và mong muốn dàn nghệ sĩ này quay trở lại với chương trình.

Độc giả Đỗ Gia Hưng viết: "Mong đạo diễn Đỗ Thanh Hải và ê-kíp giữ lại những gương mặt đã làm nên linh hồn của Táo Quân".

Độc giả Trần Oanh cũng bày tỏ: "Táo Quân cần có sự kết hợp hài hòa giữa các thế hệ nghệ sĩ".

Độc giả Hoàng Nhàn nói: "Việc lựa chọn diễn viên tham gia Táo Quân là một công việc khó khăn vì dàn nghệ sĩ gạo cội đã thành đinh đóng cột rồi".

Độc giả Trần Phú Thịnh hy vọng: "Hy vọng dàn Táo năm nay vẫn đầy đủ để mang lại một đêm giao thừa ý nghĩa cho khán giả".

Tương tự, độc giả Bích Ngọc cũng bình luận: "Hy vọng ê-kíp Táo Quân sẽ có dàn nghệ sĩ kỳ cựu tham gia để khán giả được mãn nhãn".

Nhiều khán giả vẫn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho "Nam Tào" Xuân Bắc. Ảnh: VFC

Rất nhiều độc giả dành sự yêu mến đặc biệt và mong muốn NSND Xuân Bắc sẽ trở lại với Táo Quân.

Độc giả Quỳnh Như bộc bạch: "18 năm gắn bó với Táo Quân, Xuân Bắc xứng đáng được khán giả yêu mến và mong chờ".

Tương tự, độc giả Hoài Linh cũng viết: "Mong lắm, NSND Xuân Bắc trở lại với vai Nam Tào, một màu sắc không ai thay thế được".

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Hoài An cũng bình luận: "NSND Xuân Bắc mà không tham gia Táo Quân thì đúng là một thiếu sót lớn cho chương trình".

Độc giả Hoàng Trọng Danh ví von: "Xem Táo Quân mà thiếu Nam Tào của NSND Xuân Bắc thì giống như Tết thiếu bánh chưng". Độc giả Cao Quốc Toàn cũng thừa nhận: "Táo Quân mà thiếu NSND Xuân Bắc đúng là mất đi một phần hồn của chương trình".

Độc giả Hoàng Gia An nhận xét: "Cái duyên sân khấu của NSND Xuân Bắc khiến người xem không thể rời mắt".

Độc giả Sơn Tùng khẳng định: "Nam Tào - Xuân Bắc là một phần ký ức không thể thiếu của bao thế hệ khán giả Việt".

Cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu do NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý đảm nhận đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ảnh: VFC

Độc giả Nguyễn Khoa An nhận xét: "Vai Nam Tào của NSND Xuân Bắc vừa hài hước, vừa sâu sắc, khó ai diễn đạt được như vậy".

Độc giả Lý Thu Hằng ca ngợi: "Sự kết hợp giữa Xuân Bắc và Công Lý tạo nên chất riêng cho Táo Quân".

Độc giả Trần Văn Minh khẳng định: "Những câu thoại sâu cay của "Nam Tào" Xuân Bắc luôn khiến khán giả phải suy ngẫm".

Độc giả Nguyễn Trường An chia sẻ rằng: "Vai Nam Tào của NSND Xuân Bắc vừa dí dỏm, vừa uyên bác, không ai thay thế được".

Từ lời chia sẻ mang tính nửa đùa của NSND Xuân Bắc khi trao đổi với Dân Việt: "Tôi có ngỏ lời xin đạo diễn Đỗ Thanh Hải, xin NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung cho tôi tham gia Táo Quân 2025 nhưng chưa ai trả lời tôi cả", độc giả Phạm Hưng nói rằng: "Sự nhiệt tình của NSND Xuân Bắc cho thấy anh vẫn yêu nghề và muốn cống hiến cho khán giả".

Độc giả Thiên Kim cũng tràn đầy niềm tin: "Chỉ cần nghe NSND Xuân Bắc "ngỏ lời xin" là thấy Táo Quân 2025 sẽ lại bùng nổ".

Khán giả mong muốn chương trình Táo Quân 2025 sẽ có nhiều sự đổi mới. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nhiều ý kiến thể hiện tình cảm với các nghệ sĩ thì cũng có không ít ý kiến đề nghị ê-kíp thực hiện Táo Quân – Gặp nhau cuối năm nên có sự thay đổi và đầu tư cho kịch bản để chương trình thực sự là "đặc sản" ngày Tết.

Độc giả Nguyễn Đức Hùng viết: "Táo Quân hay hay dở là do kịch bản, chứ không phải do khả năng diễn xuất của các nghệ sĩ. Vì toàn các nghệ sĩ tài năng đã chứng minh qua nhiều năm. Thành, bại do kịch bản mà thôi. Mấy năm qua, kịch bản Táo Quân rất dở, tính chiến đấu, tính hài hước và sự thâm thúy đều giảm và nhạt".

Độc giả Văn Thắng góp ý: "Táo Quân cần phản ánh những vấn đề xã hội một cách sâu sắc và chân thực".

Độc giả Văn Trinh cũng bình luận: "Khán giả rất mong muốn Táo Quân 2025 sẽ có những đổi mới để phù hợp với thị hiếu hiện nay, khác cả về nội dung và dàn diễn viên".

Độc giả Lã Dung bày tỏ: "Táo Quân cần giữ được tính hài hước nhưng vẫn phải đảm bảo tính nhân văn và phê phán thói hư tật xấu của xã hội".

Độc giả Nguyễn Điện chia sẻ: "Táo Quân 2025 cần giữ được những giá trị truyền thống nhưng vẫn phải có những yếu tố mới lạ, như diễn viên mới và cách thể hiện mới".

Độc giả Đinh Trọng nhắn gửi: "Ê-kíp cần xây dựng một kịch bản thật hay để khai thác tối đa khả năng của các nghệ sĩ".