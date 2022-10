Xem trực tiếp Arsenal vs Liverpool trên kênh nào?

Arsenal sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Emirates trong trận cầu tâm điểm của vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Sự tương phản của 2 đội được thể hiện rất rõ ở thời điểm hiện tại, khi Arsenal đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng còn Liverpool ngụp lặn ở vị trí thứ 10. Khoảng cách giữa 2 đội lên đến 11 điểm.

Từ đầu mùa, phong độ của Arsenal và Liverpool cũng hoàn toàn trái ngược. Pháo thủ giành chiến thắng 7/8 trận đã đấu và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước MU. Trong khi đó, Liverpool mới thắng 2, hòa 4 và thua 1.

Dù vậy, không có nghĩa Arsenal nắm chắc trong tay phần thắng ở cuộc đối đầu này. Phải làm khách, bị đánh giá thấp hơn về phong độ song Liverpool vẫn còn đó những nhân tố chất lượng trong đội hình. Nhiều khả năng, thành bại của trận đấu sẽ được định đoạt bằng 4 điểm nóng trên sân.

1. Gabriel Jesus vs Virgil van Dijk

Jesus là bản hợp đồng đáng giá nhất của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Bỏ ra 45 triệu bảng, Arsenal đổi lại một tiền đạo chất lượng và có thể dẫn dắt hàng công. Ngôi sao 25 tuổi là sự kết hợp giữa mẫu tiền đạo thông minh, di chuyển rộng, kết nối các vệ tinh như Alexandre Lacazette với sát thủ săn bàn thượng hạng như Pierre-Emerick Aubameyang.

Tính đến lúc này, chân sút người Brazil đã có 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Jesus nhiều lần đối đầu với Van Dijk.

Ở trận gặp Liverpool, Jesus sẽ đối diện với thách thức khó khăn mang tên Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan chưa thực sự có phong độ tốt nhất kể từ đầu mùa song rõ ràng, bức tường thép này vẫn là trở ngại lớn đối với bất kỳ tiền đạo nào. Nếu khóa chặt Jesus, Van Dijk và các đồng đội có cơ hội chiến thắng rất cao.

Jesus từng nhiều lần đối đầu với Van Dijk khi còn khoác áo Man City. Tháng 8/2019, anh chính là người đầu tiên lừa bóng qua Van Dijk kể từ tháng 3/2018.

2. Thomas Partey vs Thiago Alcantara

Cuộc chiến ở hàng tiền vệ hứa hẹn sẽ rất quyết liệt khi hai đội đều muốn nắm quyền kiểm soát ở khu vực trọng yếu này. Khi ở trạng thái tốt nhất, Partey là điểm tựa đáng tin cậy của Pháo thủ. Anh hoàn thành rất tốt hàng loạt nhiệm vụ như thu hồi, luân chuyển bóng, thậm chí sẵn sàng kết liếu đối phương bằng những cú nã đại bác tầm xa.

Ở màn so tài với Liverpool, Partey sẽ có thêm trọng trách nữa là phải ngăn chặn và không cho phép Thiago Alcantara tự do chơi bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ đậm chất kỹ thuật. Nếu đạt được sự thăng hoa trong lối chơi, Thiago Alcantara đủ sức giúp The Kop áp đảo ở khu trung tuyến.

Partey sẽ chạm trán Thiago Alcantara bên kia chiến tuyến.

3. Aaron Ramsdale vs Roberto Firmino

Ramsdale là điểm tựa vững chắc nhất của Arsenal. Thủ thành người Anh không chỉ xuất sắc ở khả năng phán đoán và phản xạ xuất thần mà còn tự tin với khả năng chơi chân. Anh thường xuyên là người phát động tấn công từ phần sân nhà.

Ở bên kia chiến tuyến, không phải Mohamed Salah, Roberto Firmino mới là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của Liverpool kể từ đầu mùa. Sau 6 trận ra sân, tiền đạo người Brazil đã đóng góp 5 bàn cùng 3 pha kiến tạo.

Chân sút 31 tuổi cũng rất có duyên với mành lưới của Arsenal khi đã 8 lần đốt lưới Pháo thủ trong 16 lần đụng độ. Trong số tất cả đối thủ ở Ngoại hạng Anh mà Firmino từng chạm trán suốt 7 mùa giải đã qua, Arsenal chính là "nạn nhân" lớn nhất.

4. Ben White vs Luis Diaz

Với việc William Saliba thi đấu thăng hoa ở vị trí trung vệ, HLV Mikel Arteta buộc phải đẩy Ben White đá dạt cánh phải. Dù không phải vị trí sở trường song White vẫn có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Sự góp mặt của ngôi sao người Anh mang lại sự cân bằng trong tấn công lẫn phòng ngự bên hành lang phải của đội chủ sân Emirates.

Trước Liverpool, White sẽ đảm nhận trọng trách ngăn cản Diaz. Cầu thủ này sở hữu những pha rê dắt lắt léo, đầy tốc độ, sau đó cắt vào trung lộ và dứt điểm gọn ghẽ.



Xem trực tiếp Arsenal vs Liverpool trên kênh nào?

K+ có bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/2023 trên toàn lãnh thổ Việt Nam và NHM Việt Nam có thể theo dõi trận tiếp trận Arsenal vs Liverpool trên K+1 vào lúc 22h30 tối nay.