Xem trực tiếp bóng đá M.U vs Chelsea trên kênh nào?

Tâm điểm của vòng 10 Premier League 2024/2025 sẽ là cuộc đối đầu giữa M.U vs Chelsea tại sân Old Trafford. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp bóng đá M.U vs Chelsea trên kênh nào?