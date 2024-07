Hiện tại, cả 4 đội bóng ở bảng B môn bóng đá nam Olympic 2024 đều có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Tuy vậy, Olympic Argentina tạm thời dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn so với các đối thủ. Olympic Argentina sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết nếu như có điểm trước Ukraine ở lượt trận cuối cùng. Ngược lại, một thất bại cũng sẽ tiễn những đàn em của Messi về nước từ vòng bảng.

Olympic Argentina vs Olympic Ukraine.

Thử thách ở phía trước của Olympic Ukraine là Olympic Argentina chắc chắn là rất khó nhằn. Tuy vậy, với việc Olympic Argentina từng để thua Olympic Morocco thì Olympic Ukraine vẫn có quyền hy vọng làm nên bất ngờ.

Ở bảng C, Olympic Tây Ban Nha đã sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Do đó, "Bò tót" chỉ cần giành 1 điểm trước đối thủ trực tiếp Olympic Ai Cập (4 điểm) là đảm bảo ngôi nhất bảng C. Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của HLV Santi Denia được dự đoán sẽ hoàn thành mục tiêu.

Olympic Ai Cập đã chơi không tốt trong trận ra quân và bị Olympic Dominica cầm hòa. Nếu để thua Olympic Tây Ban Nha, nguy cơ bị loại với đội bóng này không phải nhỏ. Họ cần hướng đến chí ít là kết quả hòa mới chắc suất giành vé vào vòng knock-out.

Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic 2024 ngày 30/7 trên kênh nào, ở đâu?

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu được bản quyền Olympic 2024. Điều đó đồng nghĩa, người hâm mộ vẫn chưa thể theo dõi các VĐV Việt Nam thi đấu tại Thế vận hội, đồng thời không thể chiêm ngưỡng những màn tranh tài đỉnh cao của thể thao thế giới, trong đó có các trận đấu của môn bóng đá nam...

Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic 2024 ngày 30/7