Xem trực tiếp Chelsea vs M.U trên kênh nào?

Trận cầu tâm điểm vòng 13 ngoại hạng Anh đương nhiên là cuộc đối đầu tại Stamford Bridge, nơi Chelsea chạm trán M.U. Hiện tại, The Blues chỉ hơn Quỷ đỏ đúng 1 điểm, do vậy, màn so tài này vì thế càng trở nên đáng chờ đợi hơn. Có ít nhất 4 điều mà cổ động viên đang ngóng chờ trong cuộc “tỉ thí ấy”, đó là:

M.U sẽ lại chơi tấn công phủ đầu

Chelsea là thách thức cuối cùng trong nhóm Big 6 ngoại hạng Anh mà M.U phải chạm trán. Ở 3/4 màn so tài trước đó, Quỷ đỏ chơi tấn công phủ đầu đối phương và kết quả là đều giành trọn vẹn 3 điểm.

Trước Liverpool, Arsenal hay gần nhất là Tottenham, M.U đều thể hiện được phong thái tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đó là khi họ được chơi trên sân nhà Old Trafford. Còn hiện tại, thầy trò HLV Erik Ten Hag phải làm khách ở thủ đô London.

M.U nhiều khả năng sẽ lại chơi tấn công phủ đầu trước Chelsea.

Dù vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu M.U dồn lên tấn công từ những phút đầu tiên. Đó luôn là cách mà chiến lược gia Hà Lan muốn học trò thực hiện ở mỗi màn chạm trán. Trước Liverpool, Arsenal hay Tottenham, cách chơi tấn công ban đầu ít nhiều giúp cho M.U kiểm soát trận đấu và có được thế trận cũng như bàn thắng sớm.

Do vậy, Quỷ đỏ chắc chắn muốn làm điều tương tự trước đội chủ sân Stamford Bridge.

HLV Graham Potter có thể lần thứ 2 gieo sầu cho HLV Erik Ten Hag ở mùa giải này?

Lượt đi ngoại hạng Anh chưa khép lại nhưng Potter đã chuẩn bị có lần thứ 2 đối đầu Erik Ten Hag. Lý do là bởi, trước đó, vị chiến lược gia này từng dẫn dắt Brighton chạm trán "Quỷ đỏ" ngay lượt trận đầu tiên.

Khi ấy, HLV Potter đã có chiến thuật phòng ngự, phản công vô cùng khoa học và hợp lý để giúp Chim mòng biển bất ngờ đánh bại M.U ngay trên sân Old Trafford với tỷ số 2-1. Trận thua ấy chắc hẳn nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" vẫn chưa quên và HLV Erik Ten Hag cũng vậy.

HLV Potter liệu có thể đánh bại HLV Erik Ten Hag lần thứ 2 ở mùa giải này?

Do đó, màn chạm trán tại vòng 13 ngoại hạng Anh được xem là cơ hội để chiến lược gia người Hà Lan “trả nợ” Potter dù cho hiện tại, người đồng nghiệp không còn dẫn dắt Brighton như trước nữa.

Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không dễ. Kể từ đầu tháng 10, Chelsea của HLV Potter bất bại cả 6 trận trên mọi đấu trường. Lợi thế tinh thần khi từng đánh bại HLV Erik Ten Hag hồi đầu mùa sẽ giúp cho chiến lược gia người Anh tự tin gieo sầu cho đối thủ bên kia chiến tuyến lần thứ 2 ở mùa giải này.

Tuyến giữa sẽ quyết định thành bại

Cuộc chiến nơi tuyến giữa có thể quyết định thành bại trong màn so tài nói trên. Về phía Chelsea, họ vẫn đang có bộ đôi Jorginho cùng Mateo Kovacic thi đấu cực kỳ xuất sắc. Đẳng cấp, sự ăn ý cùng bản lĩnh chinh chiến là điều mà hai ngôi sao này có thừa.

Trong khi đó, M.U nhiều khả năng sẽ đón chào sự trở lại ở đội hình xuất phát của Christian Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch sẽ chơi bên cạnh Casemiro - ngôi sao đang ngày càng thi đấu ấn tượng ở màu áo "Quỷ đỏ".

Vai trò của những cầu thủ như Casemiro sẽ là rất quan trọng.

Sự thanh thoát, khả năng luân chuyển trái bóng và hỗ trợ phòng ngự là điều mà bộ 4 cái tên kể trên đều thể hiện được. Thành bại ở trận đấu tới có thể được quyết định bởi những cầu thủ thi đấu ở tuyến giữa.

Trong màn so tài gần nhất, M.U đã hoàn toàn áp đảo Tottenham tại khu trung tuyến, mở ra chiến thắng cho "Quỷ đỏ". Nhưng Chelsea sẽ là thử thách hoàn toàn khác khi mà cả Jorginho lẫn Kovacic đều có khả năng thoát pressing và xử lý bóng cực tốt.

Kết quả thắng bại sau 4 trận hòa liên tiếp



4 cuộc đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Chelsea và M.U đều bất phân thắng bại. Đây chắc chắn không phải là điều mà cả hai bên mong chờ ở trận đấu tới khi họ đang cạnh tranh quyết liệt một vị trí trong top 4.

Với người hâm mộ, họ cũng sẽ chờ đợi vào một màn trình diễn mãn nhãn giữa The Blues và "Quỷ đỏ" đồng thời kết quả thắng bại rõ ràng thay vì chia điểm như trong cuộc đối đầu đã qua.