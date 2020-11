Xem trực tiếp Chelsea vs Tottenham trên kênh nào?

Những thông tin đáng chú ý:

- Abramovich tiếp quản lại Chelsea từ tháng 7/2003. 17 năm đã qua và tính cả trận gặp Tottenham đêm nay, The Blues sẽ chơi trận thứ 1.000 trong triều đại tỷ phú người Nga.

- Với Abra, Chelsea đã giành 5 chức vô địch Premier League (2005, 2006, 2010, 2015, 2017) và đỉnh cao là danh hiệu Champions League (2012). Ở 999 trận đấu đã qua, The Blues thắng 608, hòa 215 và chỉ thua 176 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Chelsea thời Abra là 60,9%, cao hơn so với tỷ lệ thắng trung bình trong lịch sử The Blues (44,3%). Chelsea đã giành tổng cộng 16 chức vô địch các loại trong 17 năm dưới triều đại Abra và nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Anh ở cùng thời gian này (M.U chỉ có 14, Man City 11 và Liverpool 7).

Chelsea vs Tottenham.

- Từ sau trận gặp Southampton, The Blues trắng lưới 3/4 vòng gần nhất ở Premier League. Sự chắc chắn của thủ thành Edouard Mendy, kinh nghiệm của Thiago Silva, sự tiến bộ của Kurt Zouma, sự trưởng thành của Reece James cùng khả năng hòa nhập tuyệt vời của Ben Chiwell đã giúp HLV Lampard sau thời gian rất dài lắp ghép, thử nghiệm đã tìm ra hàng phòng ngự ưng ý nhất.

- Lần gần nhất Tottenham đăng quang ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù đã từ mùa 1960-61 dưới thời Bill Nicholson. Những rắc rối về chấn thương của Liverpool và sự khởi đầu tệ nhất của Man City trong hơn một thập kỷ qua dường như đã mở ra cơ hội cho những đội khác đánh chiếm ngôi vương Premier League.

- Làm khách tại Stamford Bridge không phải là điều dễ chịu. Nhưng cần biết rằng Tottenham toàn thắng cả 4 trận xa nhà tại Premier League mùa này: 5-2 Southampton, 6-1 M.U, 1-0 Burnley và 1-0 West Brom.

- Trận đấu giữa Chelsea vs Tottenham thuộc vòng 10 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 23h30 tối nay (theo giờ Việt Nam) và được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM.