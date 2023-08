Xem trực tiếp chung kết World Cup nữ 2023 trên kênh nào?

Vậy là World Cup 2023 dành cho phái đẹp đã đi tới trận cuối cùng tranh chức vô địch với sự góp mặt của ĐT nữ Anh và ĐT nữ Tây Ban Nha cũng là hai đội thể hiện thuyết phục nhất từ đầu giải. Đây là lần đầu tiên cả hai đội có mặt ở chung kết World Cup.

Thực tế, bóng đá nữ Tây Ban Nha mới phát triển bùng nổ trong khoảng gần chục năm trở lại đây. Chẳng thế mà đến năm 2015, các cô gái xứ bò tót mới lần đầu được góp mặt ở ngày hội bóng số 1 hành tinh. Tuy vẫn chưa có được thành tích gì nổi bật kể cả ở đấu trường khu vực song trình độ và đẳng cấp của ĐT nữ Tây Ban Nha đã phần nào được thừa nhận thông qua vị trí thứ 6 hiện tại trên BXH FIFA.

ĐT nữ Anh vs ĐT nữ Tây Ban Nha.

Ngay từ đầu thầy trò HLV Jorge Vilda đã hạ mục tiêu chinh phục Cúp vàng World Cup và ngoại trừ cú sảy chân (thua đậm 0-4) trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng (nhưng lúc đó họ đã chính thức đi tiếp), ĐT nữ Tây Ban Nha đều chơi tốt ở các trận còn lại. Họ đã đè bẹp Costa Rica, Zambia hay Thụy Sĩ bằng khả năng chơi pressing, áp đặt thế trận, với nhiều mảng miếng tấn công phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn

Tại tứ kết, ĐT nữ Tây Ban Nha vượt qua ĐT nữ Hà Lan (á quân World Cup 2019) trong hiệp phụ nhưng vẫn trên cơ hoàn toàn. Trận bán kết cũng chẳng phải ngoại lệ dù phải đến cuối trận, họ mới giải quyết được ĐT nữ Thụy Điển. Hiện tại La Roja đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải (17 bàn/6 trận).

Tuy nhiên họ sắp phải đương đầu với ĐT nữ Anh cực kỳ chắc chắn và ổn định với lối đá khoa học, không hoa mỹ nhưng hiện đại và hiệu quả. Hồi tháng 7 năm ngoái, hai đội đã gặp nhau ở Euro 2022 và chung cuộc ĐT nữ Anh giành thắng lợi 2-1 trong hiệp phụ để rồi sau đó bước lên bục vinh quang, mang về cho nước nhà danh hiệu lớn đầu tiên.

Tại World Cup 2023, ĐT nữ Anh kém ĐT nữ Tây Ban Nha về số bàn thắng ghi được (13 so với 17) nhưng đổi lại, các học trò của HLV Sarina Wiegman mới nhận có 3 bàn thua (trong khi ĐT nữ Tây Ban Nha đã thủng lưới 7 lần). Đánh giá khách quan, các đối thủ mà ĐT nữ Anh đã gặp có phần "nhẹ" hơn so với ĐT nữ Tây Ban Nha song nhờ vậy nhà ĐKVĐ châu Âu không rơi vào cảnh liên tục phải phá sức trong mọi trận đấu nên đến trận cuối, có phần lợi thế về nền tảng thể lực.

Đây chưa biết chừng là nhân tố then chốt mà sẽ đưa ĐT nữ Anh lên đỉnh thế giới dù có thể mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt sau hiệp phụ hoặc luân lưu 11m.

Xem trực tiếp chung kết World Cup nữ 2023 trên kênh nào?

VTVcab sẽ tiếp sóng trọn vẹn trận đấu chung kết World Cup nữ 2023 giữa ĐT nữ Anh vs ĐT nữ Tây Ban Nha trên kênh truyền hình ON Sports New, ứng dụng ON và ON Plus vào lúc 17h00 ngày 27/07. Ngoài ra, NHM Việt Nam cũng có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh 7 của Truyền hình Quân đội.