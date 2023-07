Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Mỹ trên kênh nào?

Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới 2023 (FIFA Women's World Cup 2023) - giải đấu hàng đầu dành cho bóng đá nữ với 32 đội tham dự, được tổ chức tại Australia và New Zealand từ 20/7 – 20/8/2023. Khán giả hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn 64 trận đấu của VCK World Cup nữ 2023 trên đa nền tảng của VTVcab (Kênh Truyền hình: ON Sports News, ON Football và ứng dụng ON, ON Plus). Theo VMG Media - đơn vị sở hữu độc quyền phân phối bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 tại Việt Nam cho biết hiện tại, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp 32 trận đấu (trên Kênh 7). VTVcab là đơn vị sản xuất và trực tiếp phát sóng toàn bộ 64 trận đấu của giải.



Như vậy, NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Mỹ diễn ra vào lúc 8h ngày 22/7 trên các nền tảng của VTVcab (Kênh Truyền hình: ON Sports News, ON Football và ứng dụng ON, ON Plus).