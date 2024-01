Xem trực tiếp lễ trao giải FIFA The Best 2023 kênh nào, mấy giờ?

Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA là danh hiệu hàng năm của FIFA dành cho nam và nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới do tất cả các huấn luyện viên trưởng và đội trưởng các Đội tuyển bóng đá quốc gia bầu chọn. Giải thưởng này bắt đầu năm 1991 đối với nam và 2001 đối với nữ. Kể từ mùa bóng 2010-2011, giải này được hợp nhất với giải Quả bóng vàng châu Âu thành Quả bóng vàng FIFA. Đến năm 2016, giải thưởng lại được tách ra nhưng với tên mới là FIFA The Best.

The Best của FIFA 2023 ghi nhận những cầu thủ có thành tích xuất sắc nhất tính từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Hội đồng ban giám khảo FIFA The Best gồm: HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam, đội trưởng đội tuyển quốc gia nam, nhà báo bóng đá và người hâm mộ bầu chọn trên website chính thức của FIFA. Cầu thủ nào nhận được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng.

Trong hành trình bầu chọn Cầu thủ nam xuất sắc nhất giải The Best 2023, ban đầu FIFA chọn 12 cầu thủ, sau đó loại 9 và còn lại 3 người xuất sắc nhất. Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Man City) và Kylian Mbappe (PSG) cuối cùng đã vượt qua 9 ứng viên gồm Julian Alvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen và Declan Rice.

Trong khi đó, Pep Guardiola, Simone Inzaghi và Luciano Spalletti là ba cái tên cạnh tranh cho Giải thưởng Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất FIFA 2023. Giải thưởng công nhận thành tích từ ngày 19/12/2022 đến 20/8/2023. Quy trình bình chọn cho Giải thưởng Huấn luyện viên nam FIFA xuất sắc nhất được giám sát bởi các quan sát viên độc lập. Kết quả sẽ được công bố đầy đủ trên FIFA.com sau lễ trao giải.

Ở giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất, giành cho cầu thủ nữ đã có thành tích xuất sắc nhất năm vừa qua, được xác định bởi ban bình chọn của FIFA. Top 3 đề cử bao gồm Aitana Bonmati (Tây Ban Nha), Linda Caicedo (Colombia) và Jennifer Hermoso (Tây Ban Nha). Còn các HLV Jonatan Giraldez (Barcelona), Emma Hayes (Chelsea) và Sarina Wiegman (ĐT Anh) sẽ là 3 cái tên cạnh tranh cho Giải thưởng Huấn luyện viên bóng đá nữ xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, FIFA The Best 2023 sẽ vinh danh Thủ môn nam xuất sắc nhất, Thủ môn nữ xuất sắc nhất, Giải thưởng Puskas - Bàn thắng đẹp nhất, Giải thưởng người hâm mộ xuất sắc nhất, Giải thưởng Fair Play của FIFA.

Xem trực tiếp lễ trao giải FIFA The Best 2023 kênh nào, mấy giờ?

Tại Việt Nam, VTVcab là đơn vị duy nhất sẽ truyền tải trực tiếp trọn vẹn không khí buổi lễ trao giải FIFA The Best 2023 trên kênh ON Football, app ON Plus và ON lúc 02h30 ngày 16/01.