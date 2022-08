Xem trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine trên kênh nào?

VTVcab 16 trực tiếp U20 Việt Nam gặp U20 Palestine

Nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi trận đấu và cổ vũ U20 Việt Nam so tài với U20 Palestine, trận đấu giao hữu quốc tế ngày 3/9 trên sân Việt Trì sẽ được VFF, Next Media phối hợp cùng VTVcab truyền hình trực tiếp trên các kênh VFF Channel, Next Sport, On Football – VTVcab 16.

Phát biểu trước trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, HLV Đinh Thế Nam nói: "Đây là một trận đấu bổ ích. Tôi sẽ đưa ra đội hình tốt nhất giúp U20 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023 vào ngày 12/9 tới.

HLV Đinh Thế Nam sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất của U20 Việt Nam thi đấu giao hữu với U20 Palestine. Ảnh: VFF

Bên cạnh mục đích về chuyên môn, tôi cũng hy vọng cả hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ".

Được biết, U20 Palestine sẽ tới Việt Nam vào lúc 14 giờ 05 ngày 1/9 và đóng quân tại khách sạn Mường Thanh (Phú Thọ).

Trước đó, Ban tổ chức địa phương đã có buổi làm việc trực tiếp với Đại sứ Palestine tại Việt Nam về công tác đón tiếp, phục vụ đội khách trong thời gian lưu trú tại Phú Thọ, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn, về cơ sở hạ tầng phục vụ cho trận đấu.

Về kế hoạch bán vé xem trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, VFF phối hợp với Ban tổ chức địa phương triển khai phát hành vé bắt đầu từ 9 giờ sáng 1/9 tại quầy vé Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ.

Vé được bán với 3 mệnh giá gồm: 100, 150, 200 nghìn đồng/vé. Việc phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm vé được bán hết.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế Ban tổ chức trận đấu có thể có sự điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.

Ban tổ chức trận đấu đề nghị khán giả đến mua vé xếp hàng văn minh, trật tự theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, mong muốn các CĐV đến sân Việt Trì cổ vũ cho U20 Việt Nam và U20 Palestine thi đấu với tinh thần "CỔ VŨ VĂN MINH – KHÔNG PHÁO SÁNG", góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam nói chung và quê hương Đất Tổ nói riêng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.