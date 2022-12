Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines trên VTVcab

Ngày 14/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với ĐT Philippines tại sân vận động Mỹ Đình trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2022. Trận đấu được coi là cơ hội là màn "tổng duyệt" giúp cho ĐT Việt Nam phần nào đánh giá được năng lực của bản thân, đồng thời tạo hứng khởi về mặt tâm lý trước khi bước vào cuộc đua cúp vàng ở AFF Cup 2022. Khán giả hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên kênh ON Sports News, ứng dụng ON Plus, ON của VTVcab.

Trận đấu với Philippines là dịp để HLV Park Hang-seo rà soát lại nhân sự, chiến thuật cũng như thử nghiệm thêm một số vị trí mà ông chưa chắc chắn về năng lực trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Philippines được đánh giá là "liều thuốc thử" đúng tầm cho ĐT Việt Nam thử sức. Bởi đây là đội bóng "khó lường", không còn yếu thế như độ hơn chục năm trước nhờ chính sách kêu gọi cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo tuyển Quốc gia. Lối chơi của Philippines khá đa dạng khi tấn công trung lộ, biên, bóng ngắn bóng dài có đủ. Thế nên, Philippines là "quân xanh" tốt để đủ giúp cho ĐT Việt Nam phần nào đánh giá được năng lực của bản thân, đồng thời tạo hứng khởi về mặt tâm lý trước khi bước vào cuộc đua cúp vàng ở AFF Cup 2022.

Đối thủ của ĐT Việt Nam mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Josep Ferré làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Và trận đấu đầu tiên của nhà cầm quân 39 tuổi này trên cương vị ''thuyền trưởng'' của ĐT Philippines chính là cuộc đọ sức giữa đội tuyển này và ĐT Việt Nam vào ngày 14/12 tới.

HLV Josep Ferré từng có thời gian làm việc cho trung tâm đào tạo trẻ của "gã khổng lồ" Barcelona (lò La Masia) trước khi chuyển đến làm việc ở châu Á với hàng loạt vị trí tại Thái Lan, Ấn Độ trước khi đến với ĐT Philippines. Nằm tại bảng A - AFF Cup 2022, với Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei, HLV Ferré có nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Philippines vượt qua vòng bảng sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã tập trung ngay sau khi V.League 2022 kết thúc để chuẩn bị cho mục tiêu đòi lại cúp vàng AFF từ Thái Lan. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị "thuyền trưởng" của ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, các học trò của ông rất muốn dành tặng một món quà chia tay đầy ý nghĩa với người thầy đã gắn bó với mình trong suốt năm năm qua.

