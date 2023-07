Xem trực tiếp World Cup nữ 2023 trên kênh nào?

Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới 2023 (FIFA Women's World Cup 2023) - giải đấu hàng đầu dành cho bóng đá nữ với 32 đội tham dự, được tổ chức tại Australia và New Zealand từ 20/7 – 20/8/2023. Khán giả hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn 64 trận đấu của VCK World Cup nữ 2023 trên đa nền tảng của VTVcab (Kênh Truyền hình: ON Sports News, ON Football và ứng dụng ON, ON Plus). Theo VMG Media - đơn vị sở hữu độc quyền phân phối bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 tại Việt Nam cho biết hiện tại, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp 32 trận đấu (trên Kênh 7). VTVcab là đơn vị sản xuất và trực tiếp phát sóng toàn bộ 64 trận đấu của giải.

ĐT nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình chưa từng có viết lên trang sử mới của bóng đá Việt tại đấu trường đỉnh cao số 1 thế giới. Huỳnh Như và các đồng đội sẽ lần đầu tiên được hít thở lễ hội đẳng cấp khi lần đầu tiên được tham dự VCK World Cup nữ 2023. Tất cả mọi diễn biến của vòng chung kết World Cup nữ 2023 được VTVcab đem đến những góc nhìn độc đáo, đặc biệt với việc trực tiếp đầy đủ 64 trận đấu với chất lượng tín hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế trên truyền hình và app ON, ON Plus cùng với các phóng sự được truyền tải trực tiếp New Zealand và các chương trình đồng hành được phát sóng hàng ngày với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, huấn luyện viên, cựu cầu thủ…Khán giả có thể theo dõi tín hiệu trực tiếp, các trích đoạn ngắn để xem các diễn biến quan trọng của mỗi trận đấu, các phỏng vấn độc quyền, các thông tin bên lề thú vị tại Australia và New Zealand.

Năm nay, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức World Cup nữ 2023 dễ dàng bởi khung giờ diễn ra các trận đấu thường diễn ra từ khoảng 8h00 cho đến buổi chiều hàng ngày. Trong lần dự World Cup Nữ đầu tiên này, ĐT nữ Việt Nam nằm tại Bảng E, cùng bảng với nhà đương kim vô địch ĐT nữ Mỹ, đương kim á quân ĐT nữ Hà Lan và đại diện châu Âu ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Theo lịch thi đấu chính thức, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Mỹ vào ngày 22/7 lúc 8h00 trên SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand. Ngày 27/7, ĐT Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha trên SVĐ Waikato, Hamilton, New Zealand vào lúc 14h30. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, ĐT Nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Hà Lan vào lúc 14h00 ngày 01/08 trên SVĐ Dunedin (Forsyth Barr), Dunedin, New Zealand. ĐT nữ Việt Nam vượt qua được vòng bảng đã khó rồi nhưng tại vòng chung kết còn khó khăn hơn bởi vì đây là sân chơi cao quý nhất của bóng đá thế giới, nơi tranh tài của các đội tuyển bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Tuy vậy, chúng ta cứ đặt niềm tin và cổ vũ cho các cô gái "vàng" với tinh thần của phụ nữ Việt Nam bất khuất, đầy nghị lực quật cường, nỗ lực đẻ tạo những niềm tự hào tuyệt vời tại đấu trường quốc tế.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên FIFA áp dụng thể thức 32 đội cho World Cup nữ. Ngoài chiếc cúp vô địch danh giá, World Cup nữ sẽ có các giải thưởng khác trao cho các cầu thủ và đội tuyển với màn trình diễn xuất sắc nhất. Hiện nay có 5 giải thưởng gồm: Giải thưởng Quả bóng vàng cho Cầu thủ xuất sắc nhất; Giải thưởng Chiếc giày vàng cho Vua phá lưới của giải; Giải thưởng Găng tay vàng cho Thủ môn xuất sắc nhất; Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất; Giải thưởng Fair Play cho Đội có tinh thần chơi đẹp nhất.