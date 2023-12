Giảm áp lực giao thông cho nút Ngã tư Sở

Nút giao thông Ngã tư Sở từ lâu đã vô cùng phức tạp, mặc dù đã được bổ sung cầu vượt theo hướng Nguyễn Trãi - Tây Sơn. Đồng thời, đóng cả hai hướng đường trục thông Nguyễn Trãi đi Tây Sơn và ngược lại chỉ đi thẳng qua cầu vượt. Thế nhưng, khi hình thành thêm dòng phương tiện từ đường vành đai 2 trên cao đổ xuống, lưu lượng phương tiện từ đường Trường Chinh vào nút giao vượt quá mật độ, gây nên ùn tắc kéo dài.

Do đó, Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc giao thông, việc sửa chữa, tổ chức giao thông khu vực Nút giao Ngã tư Sở là rất cần thiết và cấp bách.

Lưu lượng phương tiện từ vành đai 2 gây áp lực giao thông tại Ngã tư Sở tăng cao.

Qua nghiên cứu, phương án xén một phần đảo trồng cây các góc ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, một phần vỉa hè dưới gầm cầu vượt và xén toàn bộ 4 đảo dẫn hướng để làm tăng khả năng thông hành của phương tiện, đồng thời sử dụng các dải phân cách di động để dẫn hướng dòng phương tiện, kết hợp với điều chỉnh đèn tín hiệu giao sẽ tháo gỡ một phần ùn tắc trên nút.

Hà Nội đang tiến hành mở rộng nút giao Ngã tư Sở.

Theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án tổ chức giao thông nút Ngã tư Sở, nội dung và quy mô đầu tư bao gồm điều chỉnh dải phân cách, đảo giao thông trong phạm vi nút kết hợp thảm nhựa bê tông cục bộ mặt đường trong nút, sơn, kẻ, đặt biển báo tổ chức giao thông. Đồng thời, di chuyển các cây xanh trên đảo dẫn hướng trong khu vực nút giao và một phần đảo cây xanh tại hướng rẽ Nguyễn Trãi ra đường Trường Chinh, đường Trường Chinh ra phía Tây Sơn.

Sau khi di chuyển cây, tiến hành thi công kết cấu mặt đường. Trong đó, điều chỉnh thu hẹp dải phân cách dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, để mở rộng điểm cho các xe quay đầu theo 2 hướng Nguyễn Trãi (trụ P7 – P8) và Tây Sơn (trụ P2 – P3).

Các điểm quay đầu được mở rộng nhằm đảm bảo phần đường cho phương tiện đi thẳng.

Mặt đường mở rộng tại điểm chờ

Để tăng diện tích giao thông trong trung tâm, 4 đảo giao thông được dỡ bỏ để làm mặt đường xe chạy. Như vậy, tăng cường làn đỗ dừng chờ cho các phương tiện trước đèn tín hiệu từ lên từ 7 - 9 làn, thay vì 3 làn như trước đây. Cụ thể, hướng đường Láng nâng từ 16m lên 38m và hướng đường Trường Chinh hiện đang là 16m sẽ được mở rộng thành 27m.



Tạo thêm làn xe cho các phương tiện đi theo hướng Trường Chinh – đường Láng. Bên cạnh xén dải phân cách, Sở GTVT còn cải tạo hạ tầng khu vực để tổ chức giao thông.

Cụ thể, trong phạm vi nút giao Ngã tư Sở, cục bộ tại các vị trí mặt đường hiện đang lồi lõm, rạn nứt nhẹ sẽ được tiến hành cào bóc, thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa để đảm bảo êm thuận và thuận lợi cho việc sơn kẻ tổ chức giao thông.

Sau khi dỡ toàn bộ 4 đảo giao thông, nơi dừng chờ đèn tín hiệu được nâng lên thành 9 làn.

Dự án sử dụng 5,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông.

Công trình hoàn thành đi vào sử dụng ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông còn góp phần đảo bảo mỹ quan cho thành phố nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân, nâng cao chất lượng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường của khu vực.