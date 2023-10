Xoa dịu tổn thương của trẻ em thông qua những "chiếc ôm ấm áp"

Theo đại diện Cục Trẻ em, năm 2021, Tổng đài quốc gia 111 tiếp nhận hơn 600.000 cuộc gọi đến, trong đó tư vấn hơn 30.000 ca, can thiệp trên 1.000 ca. Các ca cần tư vấn, can thiệp phần lớn liên quan bạo lực trẻ em, nguyên do từ người thân trong nhà chiếm tỷ lệ cao nhất gần 73%, tăng 5% so với cùng kỳ. Những vết thương để lại không chỉ về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng tâm lý trẻ. Mang kỷ luật bạo lực để răn đe con, không ít bố mẹ vô tình gây tổn thương con trẻ mà không biết.

Cũng bởi vậy, dự án bảo vệ trẻ em mang tên "Cái ôm ấm áp" đã ra đời. Thông qua các hoạt động thiết thực, BTC mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề bạo hành trẻ em và cung cấp những kiến thức cần thiết để bảo vệ mầm non tương lai đất nước. Từ những cái ôm ấm áp sẽ thúc đẩy cộng đồng yêu thương, gắn kết mang đến sự bình yên và chữa lành cho trẻ em.

Các hoạt động ý nghĩa tại sự kiện "Cái ôm ấm áp". (Ảnh: BTC)

Sự kiện "Cái ôm ấm áp" đã diễn ra vào ngày 7/10 tại TP.HCM với một loạt hoạt động hấp dẫn. Tại phần Hoạt động gắn kết gia đình, các gia đình được tham gia các trò chơi vui nhộn, các buổi workshop thú vị. Họ còn có thể ghi lại những kỷ niệm khó quên cùng những cái ôm ấm áp của con trẻ và cha mẹ, cũng như những người thân yêu.

Phần Tọa đàm với chuyên gia đem đến cho người tham gia những thông tin hữu ích về chủ đề nuôi dạy và bảo vệ trẻ em. Tại đó, chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện chia sẻ các kiến thức cần thiết về sự phát triển toàn diện của trẻ, tác động sâu sắc trong cách nuôi dạy của gia đình đối với trẻ. Khu vực lời nhắn gửi yêu thương cho phép các bậc cha mẹ gửi gắm lời yêu thương tới con cái, chia sẻ cảm nhận về ý nghĩa của những cái ôm và thể hiện tinh thần hợp tác về bảo vệ trẻ em, hướng tới mục tiêu chung nhằm mang lại môi trường chăm sóc an toàn, ấm áp cho trẻ.

Các gia đình ghi lại kỷ niệm tại sự kiện "Cái ôm ấm áp". (Ảnh: BTC)

Tham gia sự kiện, chị Phương Anh (32 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đã có một ngày vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình. Thông qua sự kiện, tôi cũng hiểu hơn về tâm lý con, qua đó khéo léo hơn trong việc giao tiếp, trò chuyện với bé". Trong khi đó, anh Trần Hùng (35 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Tôi và con gái đã tham gia hoạt động này hai năm liên tiếp. Sự kiện nhắc nhở chúng ta yêu thương, bảo vệ trẻ nhỏ, điều này tưởng chừng rất cũ nhưng luôn cần thiết, đặc biệt trong thời điểm ngày càng nhiều vụ bạo hành trẻ em diễn ra".

Dự án "Cái ôm ấm áp" được chính thức ra mắt từ tháng 10/2022, cùng thông điệp "Một vòng tay ấm áp xoa dịu mọi tổn thương". Chiến dịch do Công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life khởi xướng và tài trợ, với sự hợp tác triển khai của tổ chức ChildFund Hàn Quốc. Sau 2 năm triển khai, dự án đã có một loạt hoạt động ý nghĩa hướng tới gia đình và trẻ em.