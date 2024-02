Xúc động ngày tiễn tân binh, nụ hôn kèm lời nhắn "2 năm về anh sẽ cưới em"

Xúc động mẹ chống nạng tiễn con trai lên đường nhập ngũ

Sáng 26/2, tân binh Hoàng Thái Anh, (23 tuổi, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dậy sớm hơn thường ngày. Thái Anh sửa soạn lại quân trang, tư phục để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Lúc này, người thân của chàng tân binh cũng đã dậy từ trước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.



Muôn cảm xúc tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Clip: Gia Khiêm

Đúng 5h40, khi trời còn chưa sáng rõ kèm mưa lạnh, Thái Anh được người thân chở lên tập trung tại UBND phường Giáp Bát để ra điểm giao quân quận Hoàng Mai. Cùng 116 tân binh lên đường nhập ngũ tại quận Hoàng Mai, Thái Anh mang theo sự háo sức, xen lẫn chút nhớ nhà. Anh cũng mang hoài bão, mơ ước của tuổi trẻ được lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tân binh Hoàng Thái Anh (ngồi giữa) trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, Thái Anh kể, đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp được gần một năm và đang làm việc cho một nhà mạng viễn thông. Tuy nhiên, Thái Anh đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự.

Một tân binh ngoảnh lại nhìn người thân trong lễ giao nhận quân. Ảnh: Gia Khiêm

"Tâm trạng của em hôm nay vô cùng háo hức, em cũng động viên người thân ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Ở môi trường quân ngũ em sẽ trưởng thành hơn, em cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ môi trường nơi đây. Nếu có cơ hội em mong được giữ lại để làm bộ đội chuyên nghiệp, đó cũng là mơ ước từ nhỏ của em", Thái Anh nói.

Những cái vẫy tay chào tân binh lên đường nhập ngũ tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin quận Hoàng Mai sáng 26/2. Ảnh: Gia Khiêm

Đúng 8h30, diễn ra lễ giao nhận quân. Nhận hoa, quà từ lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và quận Hoàng Mai xong từng chiến sĩ quân nhân bước ra xe để về đơn vị nơi mình đóng quân. Lúc này, bên ngoài Trung tâm Văn hoá, Thông tin quận Hoàng Mai hàng trăm người thân đứng bên ngoài liên tục vẫy tay, tiếng gọi chào, chúc nhau kèm theo cả những giọt nước mắt xúc động. Nhiều cha mẹ bịn rịn khi thấy con trai lên đường, trong đó có những người con lần đầu tiên xa gia đình nhiều tháng trời.

Vừa bị tai nạn do ngã xe máy, bà Trần Thị Tuyết Nhung (ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) được người thân đưa đến tiễn con trai lên đường nhập ngũ. Thấy con trai là tân binh Nguyễn Nam Dư (26 tuổi) bước ra xe, bà Nhung rưng rưng nước mắt. Bà được người thân và một số cán bộ công an dìu ra gần xe ô tô để chúc con lên đường bình an, hoàn thành nhiệm vụ tốt.

"Con trai tôi đã học đại học và đi làm rồi. Tuy nhiên, khi Tổ quốc kêu gọi con đã tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Con đi nghĩa vụ là điều rất đáng mừng và yên tâm khi ở trong môi trường quân ngũ, con sẽ học hỏi và trưởng thành hơn nhưng vì lần đầu con xa nhà nên tôi cũng xúc động. Mong con yên tâm công tác, hoàn thành niệm vụ được giao", bà Nhung chia sẻ.

Bà Trần Thị Hải (áo xanh) bịn rịn trong ngày con trai lên đường. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng tâm trạng như bà Nhung, bà Trần Thị Hải (56 tuổi, ở phường Yên Sở) không khỏi xúc động. Bà động viên con trai là tân binh Lê Văn Lộc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao.

"Con đang học năm 2 đại học nhưng nghỉ để tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Khi đi, con cũng động viên tôi ở nhà giữ sức khoẻ nhưng ngày con đi tôi có chút bồi hồi. Bố của Lộc cũng mới mất cách đây vài tháng, con cũng chưa đi xa bao giờ. Tôi mong con giữ gìn sức khoẻ, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao phó", bà Hải nói.

Nhiều người mẹ xúc động tiễn con trai lên đường. Ảnh: Gia Khiêm

Bên cạnh hình ảnh xúc động, nhiều người thân các chiến sĩ vui tươi, gửi lời chúc lên đường nhiều sức khoẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Những cái vẫy tay gửi gắm bao tâm tư, tình cảm và sự kỳ vọng của người thân. Ảnh: Gia Khiêm

"Chắc chắn 2 năm về anh sẽ cưới em"

Tại điểm giao nhận quân tại cung Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội) có 74 tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng với đó là hàng trăm người dân, người thân, bạn bè… của tân binh cũng có mặt động viên, tiễn chân những chàng trai lên đường làm nhiệm vụ. Đặc biệt, trong giây phút chia tay, có rất nhiều cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Lẫn trong những giọt nước mắt trước lúc chia tay ấy là nụ cười rạng rỡ, háo hức lên đường nhập ngũ của các tân binh. Cảnh chia tay đầy xúc động của các tân binh với bạn gái.

Nguyễn Thị Vân Ly đến chia tay người yêu - tân binh Nguyễn Phú Nhật. Cả hai trao vội cho nhau nụ hôn. Ảnh: Anh Ngọc

Sáng nay thời tiết se lạnh và trời đôi lúc có mưa nhỏ, nhưng từ sớm bạn Nguyễn Thị Vân Ly cùng nhiều người thân đã đi xe đến chia tay người yêu - tân binh Nguyễn Phú Nhật (ở quận Ba Đình) lên đường nhập ngũ.

"Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhiều ngày nhưng hôm nay, trước giờ chia tay, em không hiểu sao tâm trạng mình vẫn bồi hồi xúc động và nhớ người yêu. Cả hai em đều gần nhà nhau, yêu nhau đã được hơn 1 năm rồi. Sau khi nhận được tin báo anh sẽ nhập ngũ em rất tự hào và vinh dự nhưng vẫn có chút buồn. Em đã cùng hứa hẹn với nhau sau khi anh trở về sẽ tính đến chuyện hôn nhân", tân binh Phú Nhật chia sẻ.

Bên cạnh đó, hầu hết các tân binh đều vui mừng, phấn khởi khi được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng bạn bè người thân chụp những tấm ảnh lưu niệm ngày tòng quân.

Tân binh Nguyễn Cao Hùng không giấu được sự nhớ mong đến người yêu là chị Nguyễn Phương Linh (Hà Nội). Trước khi đi, Hùng vội trao nụ hôn với Linh cùng lời nhắn: "Chắc chắn 2 năm về anh sẽ cưới em". Ảnh: Anh Ngọc

"Hôm nay, tôi cùng người thân tạm gác mọi công việc để cùng với bố mẹ cháu động viên và tiễn cháu lên đường tòng quân. Tôi rất vui khi cháu mình vinh dự cùng với các tân binh khác được lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Hi vọng trong môi trường quân đội, cháu sẽ được rèn luyện, học tập và trưởng thành hơn", mẹ tân binh Trọng Bình tâm sự.

Tân binh Nguyễn Cao Hùng không giấu được sự nhớ mong đến người yêu là chị Nguyễn Phương Linh (Hà Nội). Trước khi đi, Hùng vội trao nụ hôn với Linh cùng lời nhắn: "Chắc chắn 2 năm về anh sẽ cưới em".

Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với năm 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trong số tân binh nhập ngũ năm nay, có 2.425 tân binh (65% so với chỉ tiêu giao quân) có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Trước đó, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động phối hợp với Công an TP, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng khám tuyển.

Các quận, huyện đã tổ chức gặp mặt các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ nhằm khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên Thủ đô thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh; tổ chức kết nạp Đảng cho các thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ.