Xúc động với những câu chuyện ở “Trên mảnh đất kiên cường” - quyển tự truyện của Wayne Besant

Trên mảnh đất kiên cường - những câu chuyện cảm động về Việt Nam của CEO người New Zealand

Cuốn tự truyện có tựa đề "Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience" của Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, vừa chính thức ra mắt công chúng.

Cuốn sách song ngữ, gồm 11 chương, là những câu chuyện thú vị, cảm động và rất ý nghĩa về cuộc sống và công việc của Wayne Besant tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay.

Wayne Besant chính thức ra mắt tự truyện của mình sau 7 năm sinh sống tại Việt Nam...

Wayne Besant cho biết, ông luôn mong muốn chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp quốc tế nhiều hơn về Việt Nam. Lễ Phục Sinh năm 2015 tại New Zealand, Wayne chỉ có 12 tiếng để xác nhận lời đề nghị nhận nhiệm vụ ở một đất nước mới, Việt Nam khi ấy thực sự mơ hồ trong tâm trí ông.

Thế nhưng, 7 năm sinh sống trên mảnh đất kiên cường này, hành trình gặp gỡ những người bạn Việt Nam và khám phá 53 trên tổng số 63 tỉnh thành dọc đất nước đã cho Wayne những trải nghiệm, sự thấu hiểu sâu sắc và đáng giá.

Nắm bắt văn hóa bản địa một cách tinh tế và hết mình trải nghiệm thực tế, "Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience" mang đến cho độc giả những góc nhìn thú vị qua lăng kính của một người con xứ Kiwi sống trên đất Việt.

Cuốn sách được viết bằng văn phong chân thành và gần gũi, từng con chữ đều gửi gắm tình yêu nồng nhiệt của Wayne đối với đất nước và con người Việt Nam.

Wayne Besant ký tặng tự truyện cho độc giả...

"Tôi đã yêu đất nước này, từ những chuyến đi và những trải nghiệm. Và khi đã cảm thấy mình thuộc về nơi này, bạn sẽ có trách nhiệm phải nỗ lực hết sức cho khách hàng, nhân viên, đại lý, và cộng đồng", Wayne chia sẻ trong tự truyện.

Những câu chuyện chân thực và gần gũi của Wayne để lại nhiều cảm xúc với cộng sự, đối tác và khách hàng.

Một trong những độc giả đầu tiên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - Hoàng Văn Tiến chia sẻ: "Bắt đầu hợp tác với Wayne ngay từ khi anh ấy vừa đặt chân đến đây, tôi đã chứng kiến quá trình anh ấy hòa nhập và trở nên quen thuộc với Việt Nam thế nào. Wayne có năng lực hòa nhập rất đáng kinh ngạc. Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã có hiểu biết sâu sắc và hành xử thuần thục trong môi trường văn hóa địa phương. Theo tôi, đây không chỉ là kết quả nỗ lực học hỏi, mà còn là tấm lòng tôn trọng chân thành của Wayne với đất nước này".

"Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience" còn ghi dấu nghệ thuật lãnh đạo và tài năng kinh doanh của vị CEO dạn dày kinh nghiệm, dẫn dắt AIA Việt Nam đạt được những cột mốc ấn tượng, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch.

Đông đảo phóng viên đến tham dự ra mắt tự truyện của Wayne Besant...

Trong 7 năm Wayne đương nhiệm, AIA Việt Nam đã tăng trưởng doanh thu gấp 6 lần từ 120 triệu USD lên 700 triệu USD. Quy mô nhân sự cũng mở rộng từ 500 lên 1.200 người. Không chỉ gia tăng thị phần, củng cố vị trí top 5 doanh nghiệp lớn nhất ngành bảo hiểm nhân thọ trong nước, AIA Việt Nam còn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong 18 thị trường mà AIA toàn cầu hiện diện.

Trải nghiệm của Wayne giúp ông xác định ba tính cách quan trọng nhất tạo nên sự thành công của nhân sự người Việt: chăm chỉ, kiên cường và cam kết. Với Wayne, đó cũng chính là phẩm chất đặc trưng của người Việt. Ba đức tính ấy cũng chính là nền tảng để Wayne và đội ngũ học hỏi, trưởng thành và thành công.

CEO Wayne Besant không chỉ được ghi nhận với loạt con số nổi bật trong kinh doanh. Dấu ấn của ông ở AIA Việt Nam còn nằm trong chiều sâu văn hóa doanh nghiệp mà ông đã kiến tạo. Sức ảnh hưởng rõ nét của ông đến đội ngũ quản lý về kỹ năng lãnh đạo, phong cách sống khỏe mạnh và cân bằng.

Dưới tài lãnh đạo của Wayne, AIA Việt Nam trở nên sinh động, tươi trẻ và gắn kết với cộng đồng hơn bao giờ hết, và sở hữu giải thưởng "Môi trường làm việc lý tưởng" suốt 4 năm liền của Great Place To Work.

AIA Việt Nam dưới sự lãnh đạo của CEO Wayne Besant còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng. AIA lan tỏa thành công lời hứa thương hiệu đồng hành cùng cộng đồng "Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn". Cùng với mạng lưới đại lý và đối tác, mỗi năm AIA Việt Nam đã thực hiện trên 100 hoạt động vì cộng đồng từ trao học bổng, tặng xe đạp, cổ vũ thể thao, đến trồng rừng, cứu trợ thiên tai,…

Bên cạnh đó, hơn 77 tỷ đồng cũng đã được AIA Việt Nam hỗ trợ cộng đồng, khách hàng, đại lý trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Mới đây nhất, ông khởi xướng chiến dịch "Mạnh mẽ Việt Nam" cỗ vũ mỗi người bứt phá phiên bản tốt nhất của chính mình để trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực cho người khác.

Wayne Besant coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình...

7 năm chưa phải là đích đến cuối cùng trong hành trình đóng góp cho Việt Nam của Wayne. Cuốn tự truyện "Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience" còn vương vấn những duyên nợ đẹp.

Được biết, lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được trao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Chiểu, nơi nuôi dưỡng nhiều bé gái mồ côi tại TP.HCM, do cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam thành lập cách đây gần 25 năm.

"Trại trẻ mồ côi chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, nơi in dấu mối liên hệ lịch sử và lâu dài giữa New Zealand và Việt Nam, và tôi mong tình cảm ấy được tiếp nối và sống mãi", Wayne Besant chia sẻ.