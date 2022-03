Zelensky cầu cứu, Mỹ bật đèn xanh, vì sao Ba Lan vẫn không gửi MiG-29 đến Ukraine tham chiến?

MiG 29. Ảnh IB

Ukraine đã yêu cầu các thành viên NATO là Ba Lan, Bulgaria và Slovakia gửi máy bay chiến đấu MiG-29 và Su từ thời Liên Xô cho lực lượng không quân Ukraine kể từ ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với ABC News rằng, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Biden ra quyết định để giúp bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi tên lửa của Nga và trong trường hợp không thiết lập được vùng cấm bay, ông Zelensky vẫn hi vọng rằng Tổng thống Mỹ Biden có thể kêu gọi các đồng minh NATO tặng các máy bay chiến đấu cũ của Liên xô cho Ukraine đế chống lại Nga.

The New York Times cũng đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã dành phần lớn thời gian trong ngày 5/3 để tìm cách tạo điều kiện cho Ba Lan chuyển giao các máy bay MiG-29 đến Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Ba Lan được "bật đèn xanh" để trao những chiếc MiG-29 của họ cho Ukraine để đổi lấy những máy bay Mỹ thế hệ mới như F-16. Ông Blinken nói rằng: "Hiện chúng tôi đang tích cực xem xét câu hỏi về máy bay mà Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine và xem xét cách chúng tôi có thể tiếp tế nếu Ba Lan quyết định cung cấp những máy bay đó".

Đáp lại, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 6/3 đã nói rằng: "Về việc gửi máy bay đến Ukraine, tôi chỉ có thể nhắc lại rằng không có quyết định nào được đưa ra về chủ đề này".

Một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với Ba Lan, Bulgaria và Slovakia là đều không muốn bị Nga trả đũa, cũng như không muốn NATO bị kéo vào cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga. Chưa kể đến, để giao các máy bay cho Ukraine cũng là cả vấn đề, bởi vì các phi công Ba Lan không thể bay vào Ukraine và việc các phi công Ukraine đến đón sẽ gây ra những rủi ro tương tự.

AP đưa tin: "Ngoài ra còn có một công việc tồn đọng trong quá trình sản xuất F-16, có nghĩa là các quốc gia có khả năng chuyển giao máy bay MiG và Su của họ cho Ukraine sẽ cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa".