1 học sinh dương tính SARS- CoV-2, 100 giáo viên, học sinh Hải Dương phải cách ly ngay trong đêm

Trưa 19/5, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Dương Lê Thị Mỹ Phương thông tin, các lực lượng chức năng của thành phố đã truy vết được hàng nghìn người là F1, F2 của em B.H.Đ. (sinh năm 2008, trú ở xóm Gốc Mít, phố Chương Dương 2, phường Trần Phú, TP.Hải Dương), học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Thị Sáu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2.

Cụ thể, liên quan đến học sinh trên, thành phố đã truy vết được 109 F1 (16 giáo viên, 93 học sinh); 1.588 F2 (52 giáo viên, 1.533 học sinh, 2 bảo vệ, 1 lao công).

Các trường hợp F1 đã được TP.Hải Dương đưa đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non Liên Hồng từ đêm ngày 18/5 và đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Các trường hợp F2 đang được lấy mẫu xét nghiệm tại Trường THCS Võ Thị Sáu, dự kiến xong trong ngày 19/5.

Bà Phương cho biết hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đang tiếp tục chỉ đạo truy vết những trường hợp liên quan đến em Đ. tại địa bàn các khu dân cư.

Ngay trong đêm 18/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường thông báo tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác khai báo y tế, ở nhà và hạn chế tối đa việc ra ngoài đường nếu không thực sự cần thiết.

Từ hôm nay, học sinh lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu ôn tập trực tuyến tại nhà (trừ những trường hợp đã đi cách ly y tế tập trung). Như vậy, đến thời điểm này, toàn thành phố đã có học sinh lớp 9 ở các trường THCS Chu Văn An, Võ Thị Sáu và một lớp ở Trường THCS Tân Bình phải ôn tập trực tuyến. Học sinh lớp 9 các trường còn lại đến trường ôn tập bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.

Có thông tin do Trường THCS Võ Thị Sáu vẫn tổ chức cho tất cả học sinh các lớp đến trường (trong khi tỉnh chỉ cho học sinh lớp 9 đến trường) nên mới dẫn tới có nhiều F1, F2 như vậy. Về vấn đề này, bà Lê Thị Mỹ Phương khẳng định thông tin này hoàn toàn không đúng. Ngày 10/5, tỉnh chỉ đạo học sinh từ mầm non đến lớp 8 dừng đến trường, chỉ học sinh lớp 9 đến trường. Trước ngày 10/5, học sinh tất cả các lớp của Trường THCS Võ Thị Sáu vẫn đến trường, trong đó em Đ. vẫn đi học. Do đó, để bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, thành phố đã truy vết, xét nghiệm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường này.