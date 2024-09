1 người tử vong trong vụ cháy xưởng tái chế nhựa ở Hoài Đức, Hà Nội

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, trên địa, hồi 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy khu xưởng sản xuất tại địa chỉ: Đội 12, khu chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức Hà Nội.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an huyện Hoài Đức, Đan Phượng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Vụ cháy xưởng tái chế nhựa ở Hoài Đức, Hà Nội đã khiến 1 người tử vong. Ảnh: CAHN

Đồng thời, Công an huyện Hoài Đức cũng huy động Công an xã Dương Liễu và Công an các xã lân cận phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức, quần chúng nhân dân hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định: khu vực xảy ra cháy là xưởng tái chế nhựa, có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn với diện tích khoảng 500m2, tình hình đám cháy phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận…

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi chiến đấu, chữa cháy, ngăn cháy lan; tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 5 giờ 5 phút đám cháy được khống chế; đến khoảng 6 giờ 18 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các xưởng lân cận.

Vụ cháy làm 1 người tử vong và thiệt hại một phần xưởng tái chế nhựa với diện tích khoảng 500m2, một phần xưởng giặt là với diện tích khoảng 100 m2.

Công an huyện Hoài Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định pháp luật.