10 đồ vật đắt đỏ nhất thế giới: Có thứ trị giá tới 4,8 tỷ USD

Biệt thự một tỷ USD, du thuyền dát vàng gần 5 tỷ USD và chỗ đỗ xe một triệu USD chỉ là vài ví dụ về sản phẩm xa xỉ cho giới siêu giàu.

1. Viên kim cương Hy vọng (Hope)

Hope là một trong những viên kim cương tai tiếng nhất thế giới. Được định giá hàng trăm triệu USD, nhưng viên kim cương màu xanh biển nặng 45,52 carat này lại được cho là vô giá. Một số nói nó sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, nhưng cũng có người tin rằng Hope bị nguyền rủa.

Trước đây, nó thuộc sở hữu của Vua Louis XIV (Pháp) và thợ kim hoàn nổi tiếng Harry Winston. Hiện nay, Hope nằm trong bộ sưu tập Đá quý và Khoáng sản Quốc gia, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thiên nhiên Quốc gia ở Washington (Mỹ).

2. Du thuyền History Supreme - 4,8 tỷ USD

Những du thuyền siêu sang, như chiếc History Supreme, luôn là lựa chọn hàng đầu của đa số người giàu có khi muốn phô trương gia thế. History Supreme - chiếc du thuyền hạng sang đắt nhất từ trước đến nay - là sản phẩm thủ công của hãng chế tác trang sức Stuart Hughes (Liverpool) sau 36 tháng lao động. Một trong những đặc điểm nổi trội của chiếc du thuyền là bức ảnh treo trong phòng ngủ lớn được làm từ đá sao băng và dát vàng 24 carat.

3. Căn biệt thự một tỷ USD

Căn biệt thự cao 22 tầng này nằm tại Mumbai (Ấn Độ) và thuộc sở hữu của Mukesh Ambani - người giàu nhất nước này. Biệt thự có tất cả 9 thang máy, một phòng chiếu phim 50 chỗ ngồi, một trung tâm giải trí 2 tầng và 3 đường băng. Ngoài ra, gara của căn biệt thự có thể chứa được tất cả 168 chiếc ôtô của Ambani, một trung tâm sửa chữa, một câu lạc bộ thể hình 2 tầng và vài cái bể bơi.

4. Viên kim cương Blue Moon - 48,4 triệu USD

Trong tất cả các loại đá quý, viên kim cương màu xanh nước biển nặng 12,03 carat này được cho là có mức giá trên mỗi carat đắt nhất thế giới, David Bennett - người bán đấu giá cho biết.

5. Đồng hồ Patek Philippe Henry Graves Supercomplication – 24,4 triệu USD

Patek Philippe nổi tiếng với những mẫu đồng hồ đươc chế tác thủ công phức tạp nhất thế giới. Để tạo ra chiếc đồng hồ này, họ đã phải mất 8 năm. Nó có 900 bộ phận riêng biệt và là chiếc đồng hồ hiện đại nhất được chế tác mà không cần sự hỗ trợ của máy tính, hãng đấu giá Sotheby's cho biết.

6. Dây chuyền Heart of the Ocean - 17 triệu USD

Ý tưởng chế tác Heart of the Ocean xuất phát từ hình ảnh về chiếc dây chuyền mà nhân vật do Kate Winslet thủ vai đã đeo trong bộ phim Titanic. Sau thành công của bộ phim, hãng trang sức Asprey & Garrard (London) được ủy quyền chế tác ra một chiếc dây chuyền thực sự với thiết kế tương tự. Nó được làm từ bạch kim, gắn một viên ngọc bích hình trái tim nặng 171 carat. Viên ngọc này cũng được bao quanh bởi 103 viên kim cương khác.

7. Ôtô Koenigsegg CCXR Trevita của Floyd Mayweather – 5 triệu USD

Vào thời điểm Floyd Mayweather mua xe, đây là chiếc xe đắt nhất thế giới với vỏ ngoài bằng sợi carbon và tốc độ tối đa đạt gần 409 km mỗi giờ. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 đến 60 km chỉ trong 3 giây.

Trên thế giới hiện chỉ có 2 người đang sở hữu chiếc Koenigsegg CCXR Trevita. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, chiếc xe giống như một cái máy pha cà phê.

8. Chỗ đỗ xe một triệu USD

Chỗ đỗ xe này nằm trong một khu chung cư hạng sang 8 tầng tại thành phố Manhattan. Mua chỗ này cũng tương đương với việc bạn trả tiền phí đỗ xe sai quy định 115 USD mỗi ngày trong 24 năm.

9. Bộ cờ vua Charles Hollander - 600.000 USD

Các quân cờ trong bộ cờ vua Charles Hollander được làm từ những viên kim cương trắng và đen với tổng khối lượng lên tới 320 carat. Trên thế giới chỉ có 7 bộ cờ như vậy mà thôi. Các nghệ nhân phải tốn hơn 9.000 giờ để chế tác quân cờ từ khối vàng hơn 1 kg và nạm 9.900 viên kim cương đen trắng, theo trang Charleshollandercollection.com. Nó được thiết kế bởi nghệ nhân người Pháp nổi tiếng Bernard Maquin.

10. Khối vàng tự nhiên nặng hơn 4kg - 460.000 USD

Khối vàng này được bán với mức giá 460.000 USD - gấp hơn 3 lần so với giá trị thực của nó và được cho là khối vàng tự nhiên lớn nhất thế giới. Theo lời đồn đại, khối vàng được tìm thấy ở nơi diễn ra Cơn sốt vàng California trước đây. Sau đó, trong một phiên đấu giá ở Sacramento, nó được bán cho một người mua giấu tên trong phiên đấu giá chỉ sau 120 giây.