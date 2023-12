10 tập tục đón chào năm mới đặc biệt nhất trên thế giới

"Thả bóng" tại Quảng trường Thời đại, Hoa Kỳ. Ảnh: TIME.

Truyền thống tại Quảng trường Thời đại, New York, Hoa Kỳ

Khi đồng hồ chạm mốc 12 giờ đêm giao thừa, cả thành phố New York sôi động với truyền thống "Thả bóng" tại Quảng trường Thời đại. Quả bóng lấp lánh được thả từ trên cao, đánh dấu sự chuyển giao sang năm mới. Theo tạp chí TIME, năm 2024, với sự tham gia của ngôi sao nổi tiếng như Ryan Seacrest và Rita Ora. Sở hữu các tiết mục biểu diễn âm nhạc đặc sắc, lễ thả bóng đã trở thành một sự kiện không thể thiếu, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia và có tỷ lệ người xem qua truyền hình rất lớn.

Mặc đồ trắng và nhảy sóng tại Brazil

Ở Brazil, người dân chào đón năm mới bằng cách mặc đồ trắng và tập trung tại bãi biển. Nơi đây còn tổ chức lễ cúng dường Iemanjá, nữ thần đại dương, người dân sẽ nhảy qua bảy con sóng để tạ ơn và tránh xui xẻo. Truyền thống này là biểu tượng của niềm tin vào sức mạnh của đại dương và hy vọng cho một năm mới tràn đầy may mắn.

Người Scotland: "Bước chân may mắn"

Tại Scotland, đêm giao thừa được gọi là Hogmanay. Người dân nước này duy trì truyền thống "Bước chân đầu tiên" hay còn gọi là "Bước chân may mắn". Vị khách đầu tiên đến nhà phải là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, mang theo những món quà đầy ý nghĩa và may mắn. Truyền thống này được duy trì cho tới ngày nay, thông thường gia chủ sẽ mời một vị khách như ý tới để đem may mắn cho cả năm tới.

Các ngôi chùa ở Nhật rung chuông 108 lần để đón chào năm mới. Ảnh: Getty

Joya no Kane ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, truyền thống Joya no Kane tức là các ngôi chùa rung chuông 108 lần vào đêm giao thừa. Mỗi tiếng chuông loại bỏ một ham muốn theo tín ngưỡng Phật giáo. Đây là cách người Nhật chào đón năm mới bằng sự thanh tịnh và lòng biết ơn.

Người Hy Lạp tới nhà thờ và treo hành tây trước cửa

Tại Hy Lạp, gia đình thường thăm nhà thờ vào đầu năm mới và treo củ hành tây làm biểu tượng sức khỏe, sinh sản và tuổi thọ. Truyền thống này kết hợp giữa tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin vào sức sống mới.

Philippines: Tìm 12 vật dụng hình tròn

Ở Philippines, năm mới thường được đón bằng cách tìm các vật dụng hình tròn vì người ta tin rằng hình tròn tượng trưng cho sự thịnh vượng. Các hộ gia đình hái 12 quả tròn cho mỗi tháng trong năm, đồng thời nhét tiền xu vào túi hoặc để trên bàn để thu hút sự giàu có và mặc đồ chấm bi để cầu may.

Ăn 12 quả nho một lúc tại Tây Ban Nha

Người Tây Ban Nha ăn mừng năm mới bằng cách nhét 12 quả nho vào miệng, mỗi quả tượng trưng cho mỗi tiếng đồng hồ đánh dấu nửa đêm, được cho là mang lại may mắn cho năm mới. Họ thường ăn một loại nho có vỏ mỏng, màu xanh nhạt truyền thống, được thu hoạch vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12.

Người Đức thường chọn xem một bộ phim hài kịch kinh điển của Anh vào đêm giao thừa. Ảnh: The Guardian.

Người Đức xem hài kịch Anh

Người Đức, cùng với một số người châu Âu khác, có truyền thống xem cùng một bộ phim hài đen trắng của Anh vào đêm giao thừa từ những năm 1960. Đây là một cách lịch sự và vui vẻ để chào đón năm mới, tận hưởng không khí thoải mái và giao thừa của mọi người.

Mỹ Latinh: Xách vali lên và đi quanh nhà

Ở một số quốc gia Mỹ Latinh, người ta đi bộ và dắt chiếc vali rỗng quanh khu nhà để mang lại may mắn. Phong tục này thể hiện sự mong đợi về việc được đi du lịch nhiều hơn trong năm mới. Đây là truyền thống tươi vui và tích cực, mong đợi tương lai tốt lành.

"Nhảy" tại Đan Mạch

Người Đan Mạch có nghĩa đen là "nhảy" vào năm mới, đứng trên ghế hoặc trường kỷ để nhảy xuống khi nửa đêm sắp đến. Nếu bạn quên nhảy vào lúc nửa đêm, điều đó sẽ mang lại điều xui xẻo cho cả năm mới.