102 người mở "tiệc ma túy” kinh hoàng trong quán bar ở Tiền Giang

Sáng 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang cùng Công an TP Mỹ Tho tạm giữ 102 người để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy trong quán bar New Club ở phường 5, TP Mỹ Tho.

Công an kiểm tra quán bar .

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Mỹ Tho tiến hành kiểm tra quán bar New Club thì phát hiện 159 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Có rất nhiều người dương tính với các chất ma túy

Tiến hành test nhanh ma túy số người nói trên, kết quả có 102 người dương tính. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ một số ma túy chưa kịp phi tang và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Đây là lần thứ 2, quán bar New Club bị phát hiện số người sử dụng ma túy rất đông.