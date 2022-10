12 công nhân EVNCPC được vinh danh Thợ giỏi cấp EVN năm 2022

Theo đó, 122 Thợ giỏi EVN đã thực hiện báo công dâng Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các Thợ giỏi cũng đã được vinh dự diện kiến, báo công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch.



Hội thi Thợ giỏi EVN năm 2022 EVNCPC thuộc khối phân phối điện, có 12 thí sinh tham gia Hội thi với 4 nhóm nghề, gồm: quản lý vận hành (QLVH) trạm biến áp (TBA) 110 kV; quản lý vận hành đường dây 110 kV; quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ áp và điều độ viên cấp điều độ phân phối.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ các đơn vị đạt giải Nhất Hội thi thợ giỏi năm 2022. Ảnh: EVNCPC

Trải qua phần thi lý thuyết và thực hành, cả 4 nhóm nghề của EVNCPC đều đạt giải. Giải Nhất thuộc các nhóm nghề QLVH TBA 110 kV và QLVH đường dây và trạm trung, hạ áp; giải Ba thuộc về các nghề QLVH đường dây 110 kV và nghề điều độ viên cấp điều độ phân phối.

Kết quả Hội thi, EVNCPC đoạt giải Nhất toàn đoàn khối 5 Tổng công ty phân phối điện của EVN.

Anh Ngô Hồng Quân (PC Quảng Nam) - nhóm nghề QLVH đường dây và TBA trung, hạ áp cho hay: "Đạt được giải Nhất nhóm nghề là cả quá trình tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, đến nỗ lực ôn luyện của từng cá nhân và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội thi. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi đạt được danh hiệu Thợ giỏi cấp EVN năm 2022".

Anh Lê Minh Sơn (PC Bình Định) – Thợ giỏi nhóm nghề QLVH đường dây 110kV, cho biết: "Giải Nhất toàn đoàn thể hiện sự nỗ lực của toàn đội. Các thành viên trong mỗi nhóm cũng đã ôn luyện hết sức căng thẳng, tập trung cao độ để hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất".

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao giải Nhất nhóm nghề QLVH đường dây và TBA trung, hạ áp cho nhóm công nhân EVNCPC. Ảnh: EVNCPC

Anh Nguyễn Văn Kiều (PC Quảng Ngãi) – Thợ giỏi nhóm nghề QLVH TBA 110kV (PC Quảng Ngãi) khẳng định, việc đạt giải Nhất nhóm nghề Quản lý vận hành TBA 110kV là nỗ lực của toàn đội từ quá trình tập trung ôn luyện cả lý thuyết và thực hành. Vững về kiến thức, thành thạo về tay nghề và phong cách diễn đạt rõ ràng, mạch lạc đã thuyết phục Ban giám khảo quyết định thành công và đạt giải Nhất nhóm nghề.

Anh Kiều cho hay, nhóm nghề của anh tổ chức công việc trên công trường một cách bài bản, phân công phân nhiệm chính xác, bố trí phối hợp nhóm kiểm soát an toàn hết sức nghiêm ngặt. Việc đạt danh hiệu Thợ giỏi giúp cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần vào đẩy mạnh phong trào sản xuất tại đơn vị. Qua đó vận dụng những kiến thức đã được bồi huấn và tay nghề đã được rèn luyện để phục vụ sản xuất tốt hơn. Đồng thời từ đó nhóm có thể truyền đạt kinh nghiệm trong quá trình làm việc cho anh em công nhân trong đội.

Các Thợ điện giỏi của EVNCPC được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm. Ảnh: EVNCPC

Điều độ viên cấp điều độ phân phối của EVNCPC đạt giải Ba tại Hội thi thợ giỏi lần này và là nhóm nghề duy nhất trong 4 nhóm nghề khối phân phối điện được trao giải cá nhân, anh Trần Văn Thảo - PC Đà Nẵng giải Khuyến khích bày tỏ: "Với nhiệm vụ của điều độ viên kiêm trưởng kíp trung tâm điều khiển thao tác xa hệ thống điện phân phối, phải điều độ vận hành hệ thống điện Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định hệ thống điện. Để có được thành quả như hôm nay là sự nỗ lực lớn của cả tập thể tổng công ty điện lực miền Trung nói chung và bản thân tôi nói riêng. Qua 2 tháng học tập tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, miệt mài ôn luyện lý thuyết, thực hành về các thông tư, quy trình, quy phạm về công tác điều độ hệ thống điện phân phối. Với danh hiệu Thợ giỏi này, khi về tới đơn vị tôi sẽ tiếp tục phát huy tính thi đua - yêu nước mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã căn dặn, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhiệt huyết đến với các đồng nghiệp và các thế hệ tiếp theo".

Ông Ngô Trường Thắng - Trưởng Ban An toàn, Trưởng đoàn EVNCPC tham gia Hội thi Thợ giỏi EVN năm 2022 chia sẻ: "Để đạt thành tích cao của các nhóm nghề tại Hội thi, qua đó giành giải Nhất khối phân phối, tôi nghĩ một phần là do đặc thù công nhân, kỹ sư ngành điện miền Trung đã được thử thách, rèn luyện trong quá trình công tác đầy khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, Đội huấn luyện viên EVNCPC là kỹ sư giỏi và những công nhân là những Thợ giỏi EVN của các đợt thi trước thực hiện bồi huấn, kèm cặp trực tiếp tại hiện trường từ tháng 8. Trong đó, đoàn Tổng công ty đã có nhiều cải tiến, trang bị dụng cụ an toàn và biện pháp thi công mới để tổ chức công trường khoa học và hợp lý. Và quan trọng hơn hết là anh em các nhóm nghề đã bình tĩnh, tự tin thực hiện các phần thi lý thuyết và thực hành một cách xuất sắc".