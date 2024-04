15 loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới: Loài số 1 có thể tàn sát 500.000 con mồi mỗi ngày

Loài kiến này trông có vẻ khá nhỏ bé, thế nhưng chúng lại có thể gây ra sự đau đớn kinh khủng cho một sinh vật lớn hơn mình gấp nhiều lần. Cú đốt của chúng được xem là gây ra sự đau đớn tột độ ở con người. Người ta mô tả rằng cú đốt của kiến đạn có cảm giác giống hệt như bị bắn, đó chính là lý do vì sao loài kiến này lại có tên gọi như vậy. Sự đau đớn từ cú đốt gây ra có thể kéo dài từ 12 tiếng đến tận 24 tiếng. Nọc của kiến đạn có khả năng tác động đến hệ thần kinh, gây ra nỗi đau không thể tả nổi cho người bị đốt. Theo một số nghiên cứu, cú đốt của loài kiến này có thể giết chết một con chuột thí nghiệm với tốc độ nhanh gấp vài lần một con bọ cạp thông thường.Kiến đạn thường sống trong những cánh rừng mưa nhiệt đới. Loài kiến được đặt tên bởi vết cắn gây đau khủng khiếp cho nạn nhân (giống như bị bắn bởi một viên đạn). Vết đốt của kiến đạn là vết đốt đau đớn và dai dẳng nhất trong bất cứ loài côn trùng nào. Kiến đạn có nhiều tên gọi chung. Ở Venezuela, nó được gọi là "kiến 24 giờ" vì cơn đau của vết cắn có thể kéo dài dai dẳng cả ngày. Ở Brazil, kiến được gọi là formigão-preto hoặc "kiến đen lớn". Người Mỹ đã gọi chúng bằng cái tên như "kẻ gây vết thương sâu sắc." Bằng bất cứ cái tên nào, con kiến này rất đáng sợ và cần phải cận thận khi đi vào những khu vực có chúng.Kiến đạn sống trong những cánh rừng mưa nhiệt đới ở Trung & Nam Mỹ, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia và Brazil. Kiến đạn xây dựng tổ trong các gốc cây, để chúng có thể cất trữ thức ăn một cách an toàn. Mỗi tổ có vài trăm con kiến. Kiến đạn không hung hăng, chúng chỉ tức giận khi bạn cố tình kích động chúng. Khi đốt, con kiến giải phóng hóa chất báo hiệu những con kiến khác trong vùng lân cận đến đốt nhiều lần hơn. Kiến đạn là loài có vết cắn đau đớn nhất trong số bất kỳ loại côn trùng nào, theo chỉ số Đau Schmidt. Cơn đau được mô tả là mù, đau điện, có thể so sánh với việc bị bắn bằng súng.