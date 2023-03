2 lần Lý Liên Kiệt suýt chọc mù mắt Chân Tử Đan

Trong một cuộc phỏng vấn với GQ, Chân Tử Đan đã chia sẻ một số vai diễn mang tính biểu tượng của mình và cũng như những giai thoại trên trường quay với Lý Liên Kiệt.

Trước khi ngôi sao hành động Hong Kong và được gắn liền với vai diễn Diệp Vấn, Chân Tử Đan, đã là một diễn viên và biên đạo võ thuật được kính trọng trong lĩnh vực của mình. Anh đã tham gia nhiều bộ phim võ thuật kể từ khi ra mắt vào những năm 80 và được biết đến với những pha nguy hiểm.

Trò chuyện với tạp chí GQ, Chân Tử Đan đã nói về những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh khi đóng phim và đó là 2 lần hợp tác cùng ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt. Chân Tử Đan nói anh suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt khi đang quay một trận đấu trường côn trong Once Upon A Time In China II (Hoàng Phi Hồng 2) năm 1992. Trận đấu trường côn đó là một cảnh chính trong phim và được cho là một trong những cảnh hành động hay nhất của điện ảnh Hong Kong.

"Có một cảnh quay mà Lý Liên Kiệt được nối dây và cả hai chúng tôi đều cầm những chiếc trường côn dài và chúng khá nặng. Nếu chúng đánh vào đầu bạn, chúng sẽ đánh gục bạn" - Chân Tử Đan nhớ lại - "Có một động tác mà anh ấy xoay 360 độ, vung về phía tôi và tôi đã chặn được. Sau khoảng 30 lần, anh ấy đã trượt. Thay vì đến từ trên xuống, anh ấy đi ngang. Anh ấy đánh tôi ngay vào lông mày của tôi và tôi bị đánh bật ra sau khoảng hơn 2m. Năm giây sau tôi nói: "Đợi đã!". Tôi buông tay và máu tuôn ra. Tôi không đùa với bạn đâu, nó tuôn ra như vòi hoa sen. Nó giống như... Kill Bill vậy".

Chân Tử Đan được đưa đến bệnh viện và khâu 6 mũi gần mắt trái nhưng đã trở lại phim trường vào ngày hôm sau.

"Ngày hôm sau, họ gọi cho tôi và hỏi: "Anh có ổn không? Anh có thể vào để quay cận cảnh ở phía bên phải không?". Lúc đó, tôi nghĩ: "Cận cảnh? Bạn sẽ thấy vết khâu của tôi".… Nhưng họ quay tôi từ phía bên kia nên khán giả không thể nhìn thấy vết thương".

Tuy nhiên, đó không phải lần duy nhất. Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan tái hợp 10 năm sau trong bộ phim kiếm hiệp Anh hùng. Chân Tử Đan nhớ lại rằng họ đã dành 21 ngày để quay một cảnh đánh nhau trong sân của một ngôi đền, và lần này Lý Liên Kiệt suýt làm mù mắt phải của Chân Tử Đan.

"Tôi nhớ anh ấy đã bị trói bằng một thanh kiếm. Mặc dù đây là những thanh kiếm thay thế, nhưng chúng vẫn khá sắc bén. Toàn bộ cảnh quay này là một lần và có khoảng 50 lần di chuyển hoặc đại loại như vậy. Khi kết thúc cú đánh, có thể là động tác thứ 48, 49, anh ấy dùng kiếm chém xuống. Anh ấy nói: "Boop" và tôi lùi lại. Lý Liên Kiệt nói: "Chân Tử Đan, máu chảy ra từ mặt anh đấy"...".

"Anh ấy đánh tôi vào một bên và 10 năm sau, anh ấy đánh tôi vào bên còn lại. Lại khâu sáu mũi, hai bên sát nhãn cầu. Tôi có thể đã bị mù" - Chân Tử Đan nói tiếp - "Tôi bắt đầu cười và tôi nói: " Điều này sẽ rất tuyệt. Bộ phim này sẽ kiếm được rất nhiều tiền". Lần cuối cùng chúng tôi làm điều này, bộ phim đã thành công về doanh thu phòng vé".