2 người thương vong trong phòng trọ nghi do mâu thuẫn tình ái

Ngày 25/6, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện 2 người thương vong trong nhà trọ trên địa bàn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Khoảng 21h10, ngày 24/6, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo từ Công an thị trấn Nếnh về việc, tại phòng trọ số 09 của gia đình ông Thân Hồng P. (SN 1976, trú tại My Điền 3, Nếnh) phát hiện 1 đôi nam nữ có nhiều thương tích trên người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa đôi nam nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, đôi nam nữ là Hoàng Huy Th (SN 1993, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn), nạn nhân nữ là Vương Thị Ánh Th (SN 2004, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Do vết thương quá nặng, Ánh Th đã tử vong sau đó, hiện Huy Th vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được nghi do mâu thuẫn tình ái.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.