TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ đâm chồng tử vong; cháy nhà, 3 cháu bé chết thương tâm

Vợ đâm chồng tử vong rồi vội vàng nhập quan trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/6, lãnh đạo UBND xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Sầm Văn Q (SN 1963, trú tại xã Châu Lộc).



Xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - nơi xảy ra vụ án mạng, chồng đi uống rượu về bị vợ đâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 24h đêm 22/6, ông Sầm Văn Q đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ là Nguyễn Thị Dung (SN 1967). Quá trình mâu thuẫn, ông Q đã bị vợ dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực dẫn đến trọng thương.

Thấy chồng bị thương nặng, Dung cùng con trai gọi xe cứu thương đưa chồng đến Bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên nạn nhân Q đã tử vong.

Sau khi chồng tử vong, người vợ đưa chồng về rồi làm thủ tục nhập quan trong đêm.

Vào cuộc điều tra, công an vận động mở quan tài để khám nghiệm thì người vợ mới nhận là đã đâm chồng dẫn đến tử vong. Cơ quan công an cũng tìm thấy con dao nhọn vứt bên nhà nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà tại TP.Đà Lạt khiến 3 cháu bé tử vong

Liên quan đến vụ cháy nhà tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến 3 cháu bé tử vong mà Dân Việt đã thông tin, đầu giờ chiều 24/6, lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt cho biết, địa phương đã hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Clip: Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Đà Lạt trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là của bà Hoàng Thị Thu Hà (sinh năm 1972) và ông Trần Quang Ánh (sinh năm 1967). Tháng 1/2021, bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1972, thường trú tại xóm Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vào TP.Đà Lạt làm vườn và thuê nhà của gia đình bà Hà ở.



Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Đà Lạt có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại TP.Đà Lạt khiến 3 cháu bé tử vong.

Khoảng 17 giờ ngày 23/6, con gái bà Tâm là chị Đ.T.T (thường trú xóm 1, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) dẫn các con gồm V.M.A (1 tuổi, nam), V.N.B.A (4 tuổi, nữ) và V.A.K (6 tuổi, nam) đến thăm bà Tâm và ở cùng tại phòng của bà Tâm.



Vụ cháy khiến 3 cháu bé tử vong thương tâm.

Sáng 24/6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác, còn chị T ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ và để 3 con nhỏ ở trong phòng rồi khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị T bật bếp gas nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp.

Khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, anh Trần Quốc Khanh (sinh năm 1972, em ruột của ông Trần Quang Ánh) đang nằm trong nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm. Lúc này, anh Khanh nhìn ra thấy lửa cháy từ phòng bà Tâm nên đã chạy ra đập phá cửa phòng bà Tâm nhưng không được và hô hoán cho mọi người đến cứu hỏa, nhưng do lửa cháy lớn nên không dập được.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ dập lửa, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hậu quả, vụ cháy đã khiến 3 cháu bé V.M.A (1 tuổi, nam), V.N.B.A (4 tuổi, nữ) và V.A.K (6 tuổi, nam) tử vong. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy trên do khi đi ra khỏi phòng, chị T quên chưa tắt bếp gas dẫn đến cháy.

Sau đó, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân thứ 2 vụ hai mẹ con ở Hải Dương bị đâm đã không qua khỏi

Trưa 24/6, một lãnh đạo khu dân cư (KDC) Tường, phường Văn An, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xác nhận với Dân Việt về việc chị T.T.N.A (sinh năm 1993), nạn nhân thứ 2 vụ đâm hai mẹ con xảy ra chiều qua tại địa phương đã không qua khỏi. Hiện gia đình đang lo hậu sự cho 2 mẹ con chị.

Theo đó, sau nhiều giờ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, chị T.T.N.A đã không qua khỏi vào lúc 23 giờ 30 phút đêm 23/6.

Sau đó, gia đình đã đưa thi thể chị T.T.N.A. về nhà ở KDC Tường, phường Văn An, TP.Chí Linh để lo hậu sự cho cả 2 mẹ con chị.

Nhiều người dân ở KDC Tường thể hiện thái độ thương xót đối với vụ việc xảy ra dẫn đến cái chết đau lòng cho hai mẹ con chị A. Đồng thời, người dân cũng thể hiện thái độ căm phẫn đối với hành động tàn ác, dã man của nghi phạm D.Đ.L gây ra đã cướp đi sinh mạng của mẹ con chị A. và mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt được L. để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Họ hàng, làng xóm tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị T.T.N.A. Ảnh: PV

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 49 phút, ngày 23/6, D.Đ.L điều khiển xe ô tô bán tải (chưa rõ biển số xe) đến nhà bà L.T.H, sinh năm 1964 tại KDC Tường, phường Văn An (TP.Chí Linh). Tại đây, L. đã dùng hung khí đâm bà H. và con gái bà là chị T.T.N.A, sinh năm 1993. Sau đó, L. điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.



Bà L.T.H và chị T.T.N.A bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Do vết thương nặng, bà L.T.H đã tử vong vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.



Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, chị T.T.N.A cùng với nghi phạm D.Đ.L đã từng có thời gian sinh sống như vợ chồng và có một con chung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp truy bắt nghi phạm để điều tra làm rõ.

Hành hung lái xe do va chạm trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, 3 đối tượng bị bắt

Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 lái xe và 1 phụ xe của nhà xe Trúc Ngưu.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô tải bị 3 đối tượng hành hung trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h23 ngày 22/6 tại Km216 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hai phương tiện liên quan đến vụ việc là xe khách Trúc Ngưu BKS 24B-009.19 và xe tải BKS 24C-051.65.

3 đối tượng bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Thanh Nga

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai đã phối hợp với Đội 1 – Phòng 6 Cục C08 truy tìm 2 (hai) chiếc xe ô tô có liên quan trong vụ việc. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Đội 1 – Phòng 6 Cục C08 đã dừng xe khách BKS: 24B-009.19 và liên hệ với chủ xe ô tô đầu kéo BKS: 24C-051.65 kéo theo rơ moóc biển số 24R – 01316 và những người liên quan về trụ sở Công an huyện Bảo Yên để làm việc.

Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tạo (lái xe chính), SN 1978. Ảnh: Thanh Nga

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tạo (lái xe chính, SN 1978, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); Trần Mạnh Cường (SN 1982, trú tại khu dân cư Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; lái xe phụ) và Hồ Văn Trường (SN 2001, trú tại thôn Thái Bo, xã Thống Nhất, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là phụ xe để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) lấy lời khai Trần Mạnh Cường. Ảnh: Thanh Nga

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Tạo khai: Do khi xảy ra va chạm mặc dù đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để giải quyết, nhưng chủ xe tải vẫn không dừng lại mà tiếp tục bỏ đi. Do quá bức xúc trước hành động đó, nên Tạo đã cho xe chặn xe tải lại và xảy ra sự việc trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ đứt cáp vận thang làm 3 người tử vong, 7 người bị thương ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/6, Công an huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra địa bàn xã Đông Yên, liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng Trường Mầm non Đông Yên B khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương.

Trước đó, chiều tối 18/6, tại công trình xây dựng trên xảy ra vụ tai nạn lao động. Một công nhân đang ở dưới lán công trường xây dựng Trường Mầm non Đông Yên B, thì phát hiện sự cố mất điện. Người này đã đi ra phía sau công trường nơi để thang tời vật liệu kiểm tra thì phát hiện 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.N.

Ngay lập tức, công nhân này đã hô hoán đồng nghiệp đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây.

Đến hơn 21h cùng ngày, do thương tích quá nặng nên 3 nạn nhân tử vong gồm: Ông Nguyễn Đình Th. (SN 1976; trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai), anh Lò Văn S. (SN 2001; trú tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), anh Nguyễn Văn Y. (SN 1988; trú tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). 7 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân 105 Sơn Tây.

Nhận được tin báo vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.Hà Nội, Công an xã Đông Yên xác minh, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.