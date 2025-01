Thanh Hương nói gì về việc tham gia Táo Quân 2025?

Thanh Hương xuất hiện trong các ảnh hậu trường tập Táo Quân 2025

Khi PV Dân Việt liên lạc với Thanh Hương về việc tham gia Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2025, nữ diễn viên cho hay: "Năm nay, tôi không tham gia Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2025. Hình ảnh của tôi trong các bức hình là tôi đi tập nhảy giao lưu diễn viên truyền hình. Các diễn viên đi tập rất đông, không chỉ có một mình tôi".

Thanh Hương xuất hiện trong ảnh tập Táo Quân 2025. Ảnh: FBNV

Với câu hỏi nếu được mời tham gia Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2025, Thanh Hương có suy nghĩ gì, nữ diễn viên nói: "Tôi tham gia ngay, không cần phải suy nghĩ. Càng khó càng phải thử thách mình!".

Ở Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2024, Thanh Hương là một trong những nghệ sĩ lần đầu tham gia vào chương trình. Nữ diễn viên đã “biến hóa” trên sân khấu của Táo Quân với những lời thoại dài như "bắn" Rap, đồng thời bộc lộ tài năng về múa, hát.

Thời điểm đó, nữ diễn viên từng bày tỏ: "Được làm Gặp nhau cuối năm - Táo Quân là một điều may mắn mà chưa chắc cả đời người đã có được. Táo Quân đã là một thương hiệu nhiều năm vào dịp Tết của các gia đình Việt. Đây là một vinh dự vô cùng lớn cho tôi và cả các nghệ sĩ trẻ khác. Cho nên, bận rộn như thế nào chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để được tham gia dù là vai ngắn. Tôi được tham gia 2 vai trong Táo Quân, đây cũng là may mắn hơn những người khác. Đây không chỉ là may mắn mà còn là mơ ước của người nghệ sĩ, đồng thời cũng là áp lực để tôi làm thật tốt".

Nỗ lực không ngừng đã giúp Thanh Hương giành giải "Nữ diễn viên ấn tượng" VTV Awards 2024. Ảnh: FBNV

Năm 2024, Thanh Hương nhận được lời mời tham gia Táo Quân 2024 từ trước nhưng không dám chia sẻ thông tin cho tới ngày phát sóng. Một phần vì quy định của nhà đài, một phần nữa vì cô không muốn bị ảnh hưởng tâm lý, phân tâm trong quá trình tập trung vào vai diễn.

Trên sân khấu kịch nói, Thanh Hương đã thành công ở nhiều vai diễn như: Vai Na cave trong vở Những đứa con bị đánh cắp; vai osin trong vở Nghề nuôi vẹt; vai Liên chặt gạch trong vở Ông không phải là bố tôi; vai Khánh Linh trong vở Những người con Hà Nội; vai chủ quán trong vở diễn Tiếng đàn vùng Mê Thảo; Thúy Hà trong vở diễn Ngôi nhà trong thành phố; bác sĩ Nga trong vở Đôi mắt; vợ Tham Trung trong vở Bỉ vỏ; vai Kiều trong vở Thúy Kiều…

Ngoài các vai diễn trong chính kịch, Thanh Hương còn đảm nhận nhiều vai diễn hài của nhiều vở kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội cũng như vai hài trên trên truyền hình… Nữ diễn viên có giọng hát hay trời phú và đã tham gia nhiều cuộc thi, đoạt giải quán quân cuộc thi ca hát Trời sinh một cặp năm 2019.

Năm 2024 là năm thành công của Thanh Hương. Ảnh: FBNV

Trên truyền hình, nghệ sĩ Thanh Hương đã tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Hậu họa; Những cánh hoa trước gió; Người phán xử; Quỳnh búp bê; Sống chung với mẹ chồng; Sinh tử; Hạnh phúc không có nơi cuối con đường; Anh có phải đàn ông không; Thương nhớ ở ai; Những ngày không quên; Mùa hoa tìm lại; Cuồng phong ; Cuộc đời vẫn đẹp sao...

Trong số các vai diễn truyền hình do Thanh Hương đảm nhận, nhiều vai diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả như: Vai Phan Hương trong phim Người phán xử; Lan cave trong phim Quỳnh búp bê; vai Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Dù đảm nhận vai diễn nào, diễn viên Thanh Hương đều chăm chút, trân trọng. Có những vai diễn Thanh Hương phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng để giảm cân cho phù hợp vai diễn; hoặc ngày đêm học lời thoại, rèn luyện đài từ, dáng điệu cho phù hợp với nhân vật… Thế nên mỗi vai diễn, dù là nữ chính hay nữ phụ, Thanh Hương đã luôn thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Năm 2024 là một năm thành công của Thanh Hương. Cô liên tiếp xuất hiện liên tục trong 3 bộ phim trên VTV gồm: Người một nhà, Mình yêu nhau bình yên thôi và Hoa sữa về trong gió. Cả 3 nhân vật trong ba bộ phim đều tạo được ấn tượng không nhỏ với khán giả.

Nỗ lực không ngừng đã giúp Thanh Hương giành giải "Nữ diễn viên ấn tượng" VTV Awards 2024.