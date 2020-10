2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa được bổ nhiệm là ai?

Cụ thể, Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh này.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Mừng (SN 1967, quê quán huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Phạm Đăng Khoa cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trường Lâm (SN 1979, quê quán huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) - Trưởng phòng Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu, Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ phó Giám đốc Công an tỉnh.

2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa được bổ nhiệm gồm Trung tá Nguyễn Trường Lâm (áo trắng bên trái), và Đại tá Nguyễn Văn Mừng (áo trắng bên phải).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trên cương vị công tác mới sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích của ông Nguyễn Văn Mừng, ông Nguyễn Trường Lâm trong thời gian qua.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn 2 vị Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Mừng thay mặt 2 cán bộ được bổ nhiệm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và trên cương vị công tác mới, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, Lãnh đạo và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.