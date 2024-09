2 vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Người dân cung cấp.

Lãnh đạo UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xát (Lào Cai) xác nhận, khoảng 6 giờ sáng 8/9, do mưa lớn kéo dài nên một chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 156 bị mất lái lao xuống vực sâu thuộc dốc thôn Mường Đơ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát; trên xe có 3 người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tập trung cứu hộ, cứu nạn, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện chưa xác định được danh tính những người bị thương.

Khu vực xảy ra tai nạn tại Km5+200m, tỉnh lộ 151, đoạn qua tổ dân phố số 5, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: CTV.

Còn tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai), vào khoảng 22 giờ đêm (7/9), tại Km5+200m, tỉnh lộ 151, đoạn qua tổ dân phố số 5, thị trấn Tằng Loỏng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy mang biển kiểm soát 24V1-006.XX và ô tô mang biển kiểm soát 24A-252.XX khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Theo camera an ninh ghi lại, xe máy mang biển kiểm soát 24V1-006.XX do anh Lý Quang H. (SN 2001) điều khiển, trên xe chở anh Lý Đức M. (SN 1982), cùng trú tại xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn, chạy hướng ngã ba Xuân Giao đi trung tâm thị trấn Tằng Loỏng. Khi đến Km5+200m, tỉnh lộ 151 thì gặp ô tô mang biển kiểm soát 24A-252.XX do Hoàng Phúc V. (SN 1988), trú tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng điều khiển phía trước cùng chiều, chuyển hướng rẽ sang trái vào đường N3, khu tái định cư thị trấn Tằng Loỏng.

Do trời tối lại có mưa to, tầm nhìn hạn chế khiến anh Lý Quang H. không nhìn thấy ô tô phía trước rẽ trái nên đã điều khiển xe máy đâm vào ô tô khiến anh H. và anh M. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.