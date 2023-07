2 xe đầu kéo va chạm rồi bốc cháy dữ dội, tài xế kịp thời đẩy cửa thoát thân

Đến 9h ngày 10/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an TP.Thuận An mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, xe đầu kéo biển số tỉnh Tây Ninh di chuyển trên đường ĐT743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ảnh: X.Đ.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du, phường Bình Hoà, TP.Thuận An thì xảy ra va chạm với một một xe đầu kéo biển số TP.HCM.

Cú va chạm làm thùng container của xe đầu kéo biển số TP.HCM lật ngang xuống đường. Sau cú va chạm, 2 phương tiện bốc cháy dữ dội.

Một số nhân chứng cho hay, trước khi phương tiện bị cháy, các tài xế đã nhanh chân đạp cửa thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Tuy nhiên, hai cabin của hai phương tiện đều đã cháy trơ khung.

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chắn giữa ngã tư khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.