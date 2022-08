Clip: Cháy xe ô tô tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai rạng sáng 8/8.

Cụ thể, 2 xe bị cháy là xe CX5 và xe Mini cooper; 1 xe mang biển kiểm soát 24A – 17785 của ông V.H.C, 1 xe mang biển kiểm soát 30A – 02811 của anh L.Th.C mượn anh N.H.H, cùng trú ở Tổ 36, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai.

Theo người dân trong khu phố, ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc xe CX5, sau đó lan sang chiếc Mini cooper. Chỉ trong khoảng 7 phút, ngọn lửa đã bao trùm 2 chiếc xe.

Khi phát hiện vụ việc, người dân đã tìm cách khống chế không cho đám cháy lan rộng, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng chức năng TP.Lào Cai dập tắt đám cháy. Ảnh: PV.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Lào Cai phối hợp với Phòng PC 07 Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cốc Lếu, UBND phường Cốc Lếu có mặt ở hiện trường chữa cháy. Sau 10 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 2 xe ô tô đã bị cháy hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.