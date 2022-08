TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhà cháy 3 mẹ con tử vong; thông tin mới vụ 8 sinh viên uống rượu, 2 người chết

Nhà cháy 3 mẹ con tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đám cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 15' cùng ngày, người dân sống gần căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà này bốc khói nghi ngút.

Lúc này, căn nhà khóa cứng cửa, sau đó người dân cùng dân quân địa phương đã ngay lập tức phá cửa tiếp cận, đồng thời gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: Diệu Bình

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hải Châu), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Căn nhà bốc cháy khói nghi ngút. Ảnh: Diệu Bình

Khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa lực lượng chức năng phát hiện mẹ cùng 2 con trai đã tử vong. Qua xác minh, 3 người tử vong gồm: Mẹ là N.T.H.L (49 tuổi), 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi). Lúc xảy ra vụ cháy, anh Đ.Q.Th (49 tuổi, là chồng của chị L) đi vắng.

Theo người dân sống gần ngôi nhà 459 Trưng Nữ Vương cho biết, trước đó vào sáng cùng ngày, vợ chồng chị L đã xảy ra cãi vã.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Vụ 8 sinh viên uống rượu, 2 người tử vong: Lời khai mới từ chủ quán nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/8, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, ông Đỗ Quốc T – chủ quán nhậu "Mr Bao" - nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu, đã có những lời khai tiếp theo.

Cụ thể: Ông T cho biết, khoảng 23h30 ngày 3/8, sau khi nhà hàng đóng cửa, 6 sinh viên (nhân viên của quán) đã tổ chức ăn uống trong sân của nhà hàng. Sau đó, họ mời thêm 2 nữ sinh đến chơi. Tại quán nhậu nhóm 8 người này cùng ăn và uống hết bình chất lỏng 5 lít, bên ngoài dán chữ "rượu", lấy từ kho bảo quản thực phẩm của nhà hàng. Sau cuộc nhậu đến sáng, nhóm 8 người này dọn dẹp rồi trở về.

Quán nhậu "MR Bao", nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, 6 người khác nguy kịch. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông T, bình chất lỏng trên có từ 3 tháng trước. Lúc đó, nhân viên của quán (hiện đã nghỉ việc) ra tiệm tạp hóa gọi nước suối cho nhà hàng, nơi bán đã đưa đến 5 bình, trong đó có một bình nghi ngờ là rượu. Quản lý nhà hàng đã dán chữ rượu lên bình này và cất vào kho.

Theo Công an TP.Thủ Đức, chủ nhà hàng chưa cung cấp thông tin hóa đơn, chứng từ đã mua 5 bình nước suối như lời khai trên. Nhân viên gọi nước đã nghỉ việc nên chưa xác định được tiệm tạp hóa đã giao nước cho nhà hàng. Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp với các ngành chức năng, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, lấy các mẫu thực phẩm, rượu mà nhóm nhân viên nhậu nhưng không còn.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, kết quả điều tra ban đầu từ công an cho thấy, nhóm 8 người đã uống sạch 5 lít rượu pha với nước ngọt tại quán nhậu "MR Bao" (đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức). Hậu quả 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 mất ở bệnh viện và 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu của ông T. khoảng 15h ngày 5/8, ông nhận tin báo về việc 2 nhân viên của quán là anh Lê Quốc K (20 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn C (19 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) có biểu hiện mệt mời, nhận thức kém, mơ màng không làm chủ được bản thân.

Ông T đã đưa 2 nhân viên đến Bệnh viện Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức cấp cứu. Đến 15h30 cùng ngày, anh C tử vong, riêng anh K được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu. Theo ông T, anh K được giao nhiệm vụ trông coi quán nhậu trên. Tại đây, anh K rủ 5 nhân viên của quán cùng 2 người bạn khác đến đây để tổ chức ăn uống.

Nhóm 8 người mua thức ăn từ bên ngoài về và lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán được đựng trong bình nước suối pha với nước ngọt và uống sạch. Sau đó, cả nhóm ra về và xảy ra tình trạng nghi ngộ độc rượu, 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Khởi tố vụ án tài xế gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 do trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự ký gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Căn cứ Điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-KTVA.

Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân).



Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Đức Cường

Trước đó tại cuộc họp báo ngày 2/8, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức, thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã cử điều tra viên, CSGT phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường...

Bước đầu, theo thượng tá Hà Công Sơn, xác định tài xế Minh chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn, dẫn tới tai nạn. Còn nữ sinh điều khiển xe đúng quy định.

"Cá nhân tôi cho rằng vụ này đã đủ yếu tố khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật", thượng tá Hà Công Sơn nói.

Trước đó, sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Ông Hoàng Văn Minh là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho Trung đoàn 937, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Hoàng Thị Hương (SN 1979) trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội “Chứa mại dâm” theo Điều 327 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/7, Công an huyện Cao Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Mai Anh thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc do Hoàng Thị Hương làm chủ.

Công an lấy lời khai Hoàng Thị Hương. Nguồn: BVPL

Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng trọ của quán có 2 đôi nam nữ (độ tuổi 32-36) đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã thu giữ các tang vật có liên quan cùng số tiền 800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Hương khai bản thân mở dịch vụ cà phê massage lấy tên quán là Mai Anh. Từ ngày 22/7, Hương nhận 2 người phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ và tỉnh Điện Biên đến ăn ở, sinh hoạt tại quán để phục vụ khách có nhu cầu massage và mua dâm.

Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 300.000-400.000 đồng. Số tiền này Hương lấy một nửa, phần còn lại chia cho gái bán dâm.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Dụ dỗ du khách đi massage thư giãn rồi dàn cảnh trộm cắp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, lãnh đạo Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1973), Nguyễn Tấn Sang (SN 1979, cùng trú TP.Nha Trang) và Đặng Thị Ngọc Yến (SN 2002, trú Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 2/8, Nguyễn Tấn Sang điều khiển xe xích lô chạy qua các tuyến phố trên địa bàn TP.Nha Trang tìm khách du lịch nam để đưa đi massage thư giãn.

Đối tượng Tuyền, Sang và Yến (từ trái qua) tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Sau đó, Sang tìm được 2 nam du khách đến từ tỉnh Điện Biên là ông L.V.Tr. và N.Đ.Th. rồi chở đến tiệm massage Xứ Biển Spa trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập.

Sau khi mua 2 vé massage, các nam du khách được đưa lên phòng để phục vụ. Tại đây, Tuyền, Yến và ông Sang đã thống nhất sẽ tìm cách trộm cắp tài sản của khách. Trong đó, Tuyền và Yến sẽ thực hiện hành vi trộm cắp, còn Sang cảnh giới bên ngoài.

Khi ông Tr. mới được Yến đấm lưng được vài phút thì phía bên ngoài Tuyền lén mở cửa đi vào trong phòng lấy trộm rổ nhựa chứa quần áo, tài sản của ông Tr. đưa ra bên ngoài hành lang; Tuyền lục ví tiền của ông Tr. lấy trộm được số tiền 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, hành vi trộm tài sản của Tuyền đã bị tổ công tác của Công an TP.Nha Trang phát hiện, bắt quả tang. Thấy Tuyền bị lực lượng chức năng bắt giữ, Sang nhanh chân tháo chạy ra bên ngoài nhưng vẫn không thoát.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên bước đầu khai nhận đã cấu kết với nhau và bàn kế sách "massage đập đầu" (từ lóng - dụ đi massage để dàn cảnh rồi trộm cắp).

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang, hành vi nêu trên của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.Nha Trang cho biết, ngoài vụ việc nêu trên thì rất có thể trong thời gian qua đã có du khách khi tới tiệm massage Xứ Biển Spa và bị nhóm đối tượng nêu trên dàn cảnh, trộm mất tài sản.

Do vậy, Công an TP.Nha Trang khuyến cáo, người dân đã từng đến tiệm massage Xứ Biển Spa và bị trộm tiền tại đây cần sớm đến Công an TP.Nha Trang trình báo để được giải quyết theo quy định.