26 năm tù dành cho bị cáo giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của người tình ở Long An

Trưa 26/6, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Phương (24 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) phạm cùng lúc 3 tội "Giết người"; "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

TAND tỉnh đã tuyên mức án chung cho 3 tội danh là 26 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Phương (24 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) phạm cùng lúc 3 tội "Giết người"; "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản" ra tòa. Ảnh: Thiên Long

Đầu năm 2022, Phương đi bán vé số tại khu vực thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành), đã gặp và quen biết với chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (37 tuổi, ngụ ấp Quang Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng bán vé số tại khu vực thị trấn Tầm Vu. Hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện, sau đó cùng đi nhậu chung với nhau.

Quen nhau nửa năm dẫn đến nảy sinh tình cảm, rồi thường xuyên hẹn hò quan hệ tình dục. Tết Nguyên đán năm 2023, bị cáo Phương nghỉ bán vé số, nhưng vẫn gặp mặt và thường xuyên nhậu với bạn tình.

Bị cáo Lê Văn Phương (24 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) phạm cùng lúc 3 tội "Giết người"; "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản" trả lời trước tòa án. Ảnh; Thiên Long

Khoảng 16 giờ ngày 7/2/2023, tại nhà bị cáo Phương nhóm thanh niên tổ chức nhậu kéo dài nhiều giờ mới tan cuộc. Đến 20 giờ cùng ngày, Phương chạy xe đạp một mình đến hội chợ tại thị trấn Tầm Vu để chơi.

Sau đó, ghé quán nhậu uống bia một mình. Gần 23 giờ cùng ngày, chị Trinh cũng đi bộ đến quán ngồi riêng một lúc rồi ra về.

Sau nhiều ngày gây án, nghi phạm bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Thiên Long

Trên đường về, Phương có đem theo hai chai bia bằng nhựa chưa uống hết đi đến quán nước mía gần công viên Trần Văn Giàu (khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành). Tại đây, Phương gặp Trinh cũng đang ngồi nhậu một mình nên vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa Phương và Trinh xảy ra cự cãi. Chị Trinh đổ lỗi cho Phương lấy trộm chậu cây kiểng của nhà anh Phan Thanh Vũ - chủ cửa hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Đan Anh đối diện công viên. Vì lý do đó, chủ cửa hành không cho chị Trinh ngủ ở ghế đá phía trước nhà.

Công viên nơi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng do nghi phạm Phương thực hiện. Ảnh: Thiên Long

Lúc này, đối tượng Phương và Trinh xảy ra đánh nhau, do mạnh hơn nghi phạm đẩy chị Trinh té ngã bất tỉnh và sau đó tử vong.

Cho rằng nạn nhân đã say nằm ngủ, đối tượng dùng hai tay kéo Trinh qua công viên, lục lấy số tiền 1,2 triệu đồng, 149 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng (tổng cộng 2.695.000 đồng) trong túi áo khoác bỏ vào túi quần short.

Thấy đêm khuya, vắng người, đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị Trinh. Thực hiện xong, nghi phạm lấy xe đạp chạy về nhà lên võng nằm ngủ.

10 giờ cùng ngày, Phương thức dậy lấy 149 tờ vé số để trong túi quần ra bỏ vào tủ nhựa trong nhà cất giấu, riêng số tiền 1,2 triệu đồng Phương để trong túi quần.

Công an trích xuất camera an ninh và tiến hành điều tra truy xét, ba ngày sau nghi phạm bị bắt khẩn cấp.

Tại công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ vụ việc và bị tạm giam về tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".