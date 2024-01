Cảnh sát có mặt tại nhiều tuyến đường ở Long An, phối hợp vây bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản

Sáng 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, từ hôm qua, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an huyện Đức Hòa, Công an huyện biên giới Đức Huệ, Thạnh Hóa đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa để truy bắt nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Nghi phạm được xác định đã giết nữ nhân viên quán cà phê, cướp xe máy, trên đường bỏ trốn. Ảnh: CACC

Tuyến đường biên, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, chốt chặn đường mòn, lối mở để hỗ trợ vây bắt.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/1, thanh niên độ 35 tuổi, nước da ngăm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM uống nước.

Cảnh sát cơ động TP.HCM và tỉnh Long An đã phối hợp chốt chặn tuyến, địa bàn giáp ranh. Ảnh: CACC

Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị H.Ph. (32 tuổi, nhân viên quán), sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mode màu sơn đỏ biển số 59 S2-980.98 trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Phát hiện án mạng, Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, đồng thời thông tin Công an tỉnh Long An phối hợp chốt chặn bắt giữ nghi phạm.

Một số người cho biết, chiều 6/1, phát hiện thanh niên nghi vấn có mặt tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa mua nước uống rồi tiếp tục chạy xe đi.

Công an huyện Đức Hòa thông báo và đề nghị chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn uống, giải khát nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Sáng nay (7/1), trên nhiều tuyến giao thông tại Long An, cảnh sát cơ động tỉnh đã xuất hiện để làm nhiệm vụ.