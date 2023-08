3 cây cảnh cho trái lành, tươi đẹp hơn hoa, trồng ở ban công rước tài, chiêu lộc cho gia đình

Trên ban công hay sân thượng, ngoài việc trồng một số cây cảnh, loài hoa, bạn cũng có thể trồng một số loại cây ăn quả.



Có nhiều cây cảnh cho trái rực rỡ không kém gì hoa, không chỉ để ngắm mà còn ăn được, dùng pha trà, làm thuốc. Chúng rất thích hợp trồng trong gia đình.

Phương pháp trồng các loại quả này cũng tương đối đơn giản. Trồng một số loại trái cây trên ban công, ngồi trong nhà ngắm hoa, nhìn quả, khi thích lại hái ăn cũng là một thú vui không nên bỏ qua.

Những loại ớt này không chỉ có 1 màu vàng, đỏ, cam, tím, đen, trắng, xanh... mà còn có nhiều màu trên 1 cây cảnh trông như 1 vườn hoa sắc màu lộng lẫy.

1. Cây cảnh: Ớt cảnh

Trên thực tế, trồng một vài chậu ớt cảnh ở ban công cũng rất rực rỡ, tốt lành. Ớt cảnh có nhiều loại mà rực rỡ nhất là ớt ngũ sắc hay ớt bảy sắc cầu vồng.

Những loại ớt này không chỉ có 1 màu vàng, đỏ, cam, tím, đen, trắng, xanh... mà còn có nhiều màu trên 1 cây cảnh trông như 1 vườn hoa sắc màu lộng lẫy.

Hình dáng quả cũng có thể là dài, tròn, hình trụ... Cây cảnh này rất đơn giản và dễ trồng, quả của chúng không chỉ có giá trị làm cảnh mà ăn được.

Cây ớt cảnh có màu sắc đa dạng đẹp mắt, quả trơn căng mọng biểu trưng cho sự giàu có, sung túc, hạnh phúc.

Về cơ bản, hoa ớt thường nở nhiều vào tháng 5 - tháng 7. Nó có thời gian ra hoa dài và thời gian đậu quả dài. Nó có thể kết trái vào mùa xuân và mùa thu và nó cũng có thể nở hoa và kết trái liên tục vào mùa hè.

Cây ớt cảnh có màu sắc đa dạng đẹp mắt, quả trơn căng mọng biểu trưng cho sự giàu có, sung túc, hạnh phúc.

Ớt cảnh không chỉ có thể đặt ngoài ban công mà còn có thể đặt trên bàn cafe, đầu giường, bậu cửa sổ sau khi quả lên màu, lá xanh tươi tốt, sai quả, ngụ ý phát tài phát lộc, rất tốt lành.

Cây cảnh này thích khí hậu ấm áp và nhiều ánh sáng. Nhiệt độ hình như là 20 độ, và nó phát triển rất nhanh.

Ớt cảnh không chỉ có thể đặt ngoài ban công mà còn có thể đặt trên bàn cafe, đầu giường, bậu cửa sổ sau khi quả lên màu, lá xanh tươi tốt, sai quả, ngụ ý phát tài phát lộc, rất tốt lành.

Cách trồng ớt cảnh

Cây cảnh cũng thích đất ẩm, vì vậy hãy giữ cho đất chậu luôn ẩm trong suốt thời gian sinh trưởng.

Cây cảnh này không có yêu cầu cao đối với chậu hoa, có thể sử dụng chậu nhựa thông thường, chậu sứ, chậu gốm…

Cây cảnh này thích đất màu mỡ. Để canh tác tại nhà, bạn có thể sử dụng đất vườn có thêm mùn và cát sông. Cây cảnh cũng thích đất ẩm, vì vậy hãy giữ cho đất chậu luôn ẩm trong suốt thời gian sinh trưởng.

Có thể giảm tưới nước sau khi quả đã chín và chuyển màu.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

2. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là Citrus medica var. Sarcodactylis, tên tiếng Anh là Buddha's Hand) là cây cảnh được nhiều người ưa thích.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Loại quả này có vẻ đẹp lạ kỳ như hai bàn tay úp vào nhau nên được gọi là "Tay Phật" và có mùi thơm hấp dẫn.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này là từ tháng 4 đến tháng 10, tức là từ tháng 4 đến tháng 10, có thể ra hoa kết trái liên tục.

Cây cảnh phát triển chậm vào mùa xuân, nhưng bạn vẫn nên giữ ẩm cho đất trong chậu.

Đặc biệt vào mùa hè, cây cảnh này ra quả nhiều nhất. Quả chín vào mùa thu, màu chuyển sang màu vàng cam. Loại quả này có vẻ đẹp lạ kỳ như hai bàn tay úp vào nhau nên được gọi là "Tay Phật" và có mùi thơm hấp dẫn.

Hương thơm trái cây của nó làm say lòng người, chạm vào sẽ thấy thơm cả tay. Ngoài ra trái cây còn có thể pha trà, nấu rượu. Đặt 1 cây cảnh này trong nhà có giá trị trang trí cao.

Cách trồng cây cảnh phật thủ

Loại cây trồng trong chậu này ưa đất ẩm và không khí ẩm. Cây cảnh phát triển chậm vào mùa xuân, nhưng bạn vẫn nên giữ ẩm cho đất trong chậu.

Mùa hè là mùa ra hoa kết trái, cây sinh trưởng rất mạnh nên cần tăng cường tưới nước một cách hợp lý.

Sau khi nhiệt độ tăng lên, cây cảnh sẽ phát triển nhanh hơn và tiêu thụ nhiều nước. Lúc này, bạn cần tưới nước phải kịp thời và đất chậu phải được giữ ẩm.

Mùa hè là mùa ra hoa kết trái, cây sinh trưởng rất mạnh nên cần tăng cường tưới nước một cách hợp lý.

Tuy nhiên, đất trong chậu không được tích nước để tránh rụng hoa và quả. Phật thủ ưa dinh dưỡng nên phải bón đủ phân hữu cơ, nếu không bón không đủ cũng dẫn đến rụng hoa, rụng quả.

Những trái quất chín mọng, trĩu trịt trên cành hàm ý cầu chúc may mắn, tốt lành.

3. Cây cảnh: Quất

Cây cảnh này rất sai quả, quả có màu vàng rực rỡ, thân cây nhỏ gọn rất thích hợp trồng ở ban công hoặc đặt trong nhà.

Những trái quất chín mọng, trĩu trịt trên cành hàm ý cầu chúc may mắn, tốt lành. Quả vàng còn mang đến cho con người biểu tượng của sự giàu sang, sung túc, đồng thời cũng tượng trưng cho cuộc sống suôn sẻ, mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Đó là lý do khiến quất là cây cảnh "Tết" mà rất nhiều gia đình chọn trưng bày trong dịp Tết.

Cây cảnh chịu được bóng râm hơn, nhưng thích môi trường phát triển đầy nắng.

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh này là vào khoảng tháng 6, nở những bông hoa nhỏ màu trắng có mùi thơm nồng. Cây cảnh thích khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Sau khi quả chín chuyển sang màu vàng óng rất đẹp mắt.

Cây cảnh chịu được bóng râm hơn, nhưng thích môi trường phát triển đầy nắng. Bạn có thể thưởng thức hoa vào mùa xuân và mùa hè, ngắm và ăn quả vào mùa thu và mùa đông.

Quả quất có thể pha nước uống, làm gia vị cho món ăn, làm mứt. Vỏ quất là vị thuốc đông y có nhiều ích lợi.

Cách trồng cây cảnh quất

Mặc dù cây cảnh tương đối chịu hạn, nhưng cây cảnh vẫn thích đất ẩm. Giữ ẩm cho đất vào mùa xuân và tăng lượng nước tưới vào mùa hè, vì cây cần nhiều nước hơn trong điều kiện nhiệt độ cao.

Mặc dù cây cảnh tương đối chịu hạn, nhưng cây cảnh nảy vẫn thích đất ẩm.

Quất cũng thích chất dinh dưỡng, đặc biệt là phân lân và kali. Phân đạm có thể được thêm vào trong thời kỳ cây con để thúc đẩy cành và lá xum xuê và ra nhiều hoa. Vào mùa đông không cần bón phân.

Trên thực tế có nhiều cây cảnh cho trái ngọt, vừa làm cảnh vừa ăn được, lại có ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Những cây cảnh này trồng và chăm sóc rất đơn giản. Chỉ bỏ công một thời gian là bạn có thể ngồi ở ban công thưởng hoa, ngắm quả được rồi.